GannaBaby до и после шоу «Х-фактор»

GannaBaby ― сумасшедшая формация, которая в буквальном смысле побила горшки на сцене «Х-фактор», шокировала музыкой и подачей Андрея Данилко, Настю Каменских, Ольгу Полякову и Алессандро Сафину и запомнилась слушателям. Какими артисты пришли на вокальное шоу и как они прокладывали свой путь после него, читайте в материале.

Группа, где каждый на своем месте

GannaBaby ― музыкальная формация из трех артистов, которые несут одни и те же ценности. Анна Нелуп ― сердце группы, вокалистка, автор песен и музыкальный энерджайзер, который никогда не останавливается и не знает предела совершенству. Стас Жеребчук ― первый на украинской сцене bass-dancer, к которому прикованы все взгляды во время лайвов GannaBaby. Барабанщик Тимур Соловьев ― ганнабейбовский Шива, прилагает руку ко всем делам группы и отвечает за ее пульс и ритм.

Всех троих объединяют смелость, открытость к экспериментам и неистовая преданность своему делу. Как признаются сами артисты, они создают только ту музыку, которая их «прет», и это четко ощущается на их живых выступлениях.

От мечтательной романтики к альтернативному попу

Трудно представить, но еще несколько лет назад Тимура и Анну знали как лирических артистов, под выступления которых можно было бы танцевать медленный танец. Теперь группа выдает на-гора мелодичное, но более жесткое, злое и напористое звучание. Именно под него обычно устраивают под сценой серкл-пит фанаты.

Как охарактеризовать этот непостижимый музыкальный жанр? С легкой руки радио «Аристократы» и басиста Стаса он получил четкое название ― андеграунд-инди-поп.

Как в GannaBaby влюбились фаны тяжелой музыки

В 2019-м GannaBaby вышли на сцену «Х-фактор» не молодыми и зелеными, а уже имея за плечами музыкальные достижения. Во-первых, группа успела порвать известный украинский фестиваль «Файне Місто». Кстати, именно там произошло знаковое событие, которому группа обязана песней «Классные лосины». Но об этом позже. А во-вторых, в том же году Анна, Тимур и Стас впервые в истории батлов одержали верх над музыкальными тяжеловесами и разделили победу со Slice & Dice в конкурсе «Коза Мьюзик Батл».

«Х-фактор»-2019: Стас ― суперзвезда

Стаса можно увидеть не только непосредственно во время выступления группы на «Х-факторе», но и в многочисленных роликах программы. В частности ― даже в главной заставке телевизионного шоу. Сам выход группы на сцену тоже наделал много шума. Артисты разбили кувшин прямо на сцене и шокировали и вдохновили своим перформансом всех четырех судей.

Музыкальный карантин

Покинув шоу «Х-фактор» и подорвав украинские фестивали, GannaBaby взялись за написание первой полноформатной пластинки. Неожиданно помог карантин, который группа провела максимально продуктивно, представив первый сингл «Классные лосины» и ироничное видео к нему. На песню GannaBaby вдохновили фаны, которым она и посвящена. Этим треком группа решила утешить меломанов, которые не могут ходить на концерты из-за пандемии.

История «Классных лосин» началась на фестивале «Файне Місто». Тогда одному из фанов так понравились лосины Анны, что он решил крикнуть: «Классные лосины». Один за другим это скандирование поддержали фестивальщики, и уже скоро его восклицала вся толпа. Именно такие скандирования и вошли в официальную запись песни.

Видео на эту песню продолжает тему фанатской любви. В ней пламенный фанат покупает мерч любимой Музыкальной Группы, выигрывает билет на концерт, а вот дальше что-то идет не так. Что именно и при чем здесь Слэш с Guns N ‘Roses, разбитые гитары и ребята-танцоры ― узнаете, просмотрев видео.

GannaBaby ― именно та группа, от которой не знаешь чего ждать, но понимаешь, что это точно будет взрыво, иронично и не так, как у других. Хотя нет ― знаем. Стоит ожидать новой концептуальной пластинки, в которой будут подниматься социальные темы и не будет места песням о любви.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ