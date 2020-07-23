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«Вербное воскресенье»: что произойдет в 7 и 8 сериях (анонс)

23.07.2020

Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 7 и 8 серии мелодрамы «Вербное воскресенье». Сюжетная линия сериала охватывает 70-е и 90-е годы ХХ века, без прикрас отражая механизмы взаимодействия власти и простых людей. Но что же произойдет в 7 и 8 сериях фильма «Вербное воскресенье»? 

Марго удается выведать у оператора Кости главную тайну Павлы. Если правда о Марго станет достоянием общественности, Геннадий никогда не сможет ее простить. Марго и Мария решают объединить усилия и нанимают киллера для убийства Павлы.

Павла втайне от всех продолжает монтировать свой фильм, в нем журналистка называет имена виновных в смерти Оксаны Лепиной. После показа фильма по телевидению Павлу поздравляют с триумфом. Однако девушка задумывается над тем, что ее успех может сломать жизнь многим невинным людям.

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