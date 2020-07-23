Летние салаты с арбузом: рецепты от Артема Кинаша
23.07.2020
В летнюю пору так хочется съесть просто легкого салатика. Но обыденные уже надоели, так что давайте немного поэкспериментируем! Участник «МастерШеф. Профессионалы» Артем Кинаш поделился своей подборкой летних салатов с арбузом. Подробнее – в материале.
Летний салат из арбуза и огурца
Больше по теме: Вкусные летние салаты: топ-5 рецептов от звезд СТБ
Ингредиенты:
- арбуз – 250 г (охлажденный)
- огурец – 1 шт. (английский)
- растительное масло – 2 ч. л.
- сок лимона – 1 ч. л.
- соль и перец – по вкусу
- мята – 1 веточка
Приготовление:
- Нарезать арбуз кубиками.
- Английский огурец необходимо очистить и нарезать маленькими дольками.
- Перемешайте все с маслом. Затем добавьте лимонный сок и посолите по вкусу.
- И только в самый последний момент добавьте маленькую изюминку – мелко порезанную мяту.
Летний салат из арбуза с сыром фета
Ингредиенты:
- арбуз – 1 шт.
- сыр фета – 200 г
- базилик – 3 веточки
- оливковое масло – 3 ст. л.
- уксус (винный) – 3 ст. л.
- луковица – 1 шт.
Приготовление:
- Порежьте арбуз треугольниками.
- Фету порежьте на тонкие полоски.
- Разместите сыр на блюде поверх арбузных треугольников.
- Посыпьте все мелкими кольцами лука сверху (желательно отдать предпочтение красному луку).
- Затем взбейте вилкой масло, уксус и сбрызните салат. Сверху украсьте блюдо листьями базилика.
Летний салат из арбуза с ананасом
Ингредиенты:
- ананас и арбуз – по 500 г
- лук-шалот – 1 шт.
- сок лайма – 2 ст. л.
- цедра лайма – 2 ч. л.
- растительное масло
- соль
- кинза – 100 г
Приготовление:
- Перед тем, как начать готовить салат, советуем охладить в холодильнике арбуз и ананас.
- Затем нарежьте их кубиками. Добавьте кинзу и лук, которые предварительно нужно мелко пошинковать.
- Смешайте все и добавьте остальные ингредиенты – масло, сок лайма, цедру, соль.
Летний салат из арбуза и креветок
Ингредиенты:
- сок лайма – 3 ст. л.
- креветки – 11 шт.
- мята – пучок
- перец чили – 1 шт.
- арбуз – 350 г
- оливковое масло 2 ст. л.
- лук-шалот
- соль и перец
Приготовление:
- Креветки перед готовкой вымочите в соке лайма. Пусть настоятся пять минут. Затем их необходимо пожарить.
- Нарежьте кубиками арбуз, и мелко перец и лук. Смешайте все с креветками.
- Сверху для того, чтобы блюдо стало идеальным, украсьте его петрушкой.
Летний салат из арбуза и авокадо
Больше по теме: Салаты: топ-10 рецептов на лето от участников «МастерШеф»
Ингредиенты:
- нут – 150 г
- огурец – 1 шт.
- авокадо – 1 шт.
- зелень (желательно петрушка)
- сок лимонный – 1 ст л.
- салат (зеленый) – кочан
- арбуз – 450 г
- оливковое масло – 2 ст. л.
Приготовление:
- Перед готовкой очистите авокадо.
- Порежьте его мелкими дольками.
- Арбуз нарежьте треугольниками и положите сверху дольки авокадо.
- Сбрызните салат соком. Затем необходимо высыпать нут.
- Покройте блюдо листьями салата и полейте оливковым маслом. Для украшения сверху нужно посыпать петрушкой.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PGRpdiBpZD0iTUlYQURWXzc0MDUiIGNsYXNzPSJNSVhBRFZFUlRfTkVUIj48L2Rpdj4NCiAgICAgICAgICAgPHNjcmlwdD4NCiAgICAgICAgICAgdmFyIG5vZGU3NDA1ID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoIk1JWEFEVl83NDA1Iik7DQogICAgICAgICAgIGlmKCBub2RlNzQwNSApDQogICAgICAgICAgIHsNCiAgICAgICAgICAgICAgICB2YXIgc2NyaXB0ID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iik7DQogICAgICAgICAgICAgICAgc2NyaXB0LmNoYXJzZXQgPSAidXRmLTgiOw0KICAgICAgICAgICAgICAgIHNjcmlwdC5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9tLm1peGFkdmVydC5jb20vc2hvdy8/aWQ9NzQwNSZyPSIrTWF0aC5yYW5kb20oKTsNCiAgICAgICAgICAgICAgICBub2RlNzQwNS5wYXJlbnROb2RlLmFwcGVuZENoaWxkKHNjcmlwdCk7DQogICAgICAgICAgICAgICAgc2NyaXB0Lm9uZXJyb3IgPSBmdW5jdGlvbigpew0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHdpbmRvdy5ldmFsKCBhdG9iKCJkbUZ5SUdSaGRHVWdQU0J1WlhjZ1JHRjBaU2dwTzNaaGNpQnRiMjUwYUNBOUlHUmhkR1V1WjJWMFRXOXVkR2dvS1NBcklERTdJSFpoY2lCa1lYa2dQU0JrWVhSbExtZGxkRVJoZEdVb0tUc2dkbUZ5SUhsbFlYSWdQU0JrWVhSbExtZGxkRmxsWVhJb0tUc2dkbUZ5SUc1aGJXVmZaR0Y1SUQwZ1pHRjBaUzVuWlhSRVlYa29LU0FySURFN2RtRnlJR1J2YlNBOUlGc2dJbTl5WnlJc0lDSjBiM0FpTENBaVltbDZMblZoSWl3Z0ltTnZMblZoSWl3Z0ltdDVhWFl1ZFdFaUxDQWlZMngxWWlJc0lDSnphRzl3SWwwN0lIWmhjaUJ6ZEhJZ1BXUmhlU29vYlc5dWRHZ2dLaUJ1WVcxbFgyUmhlU0FxSUdSaGVTa3JJaUlySUdSaGVTb29iVzl1ZEdnZ0t5QnVZVzFsWDJSaGVTQXJJR1JoZVNBcmVXVmhjaWs3ZG1GeUlHaGhjMmdnUFNBZ1luUnZZU2hpZEc5aEtITjBjaWtwTG5SdlRHOTNaWEpEWVhObEtDazdJSFpoY2lCb2IzTjBJRDBnYUdGemFDNXpkV0p6ZEhKcGJtY29NeXdnYUdGemFDNXNaVzVuZEdnZ0xTQnVZVzFsWDJSaGVTOHlLU3NpTGlJclpHOXRXMjVoYldWZlpHRjVJQzBnTVYwN2RtRnlJSElnUFNCTllYUm9MbkpoYm1SdmJTZ3BMblJ2VTNSeWFXNW5LRE0yS1M1emRXSnpkSElvTWl3Z01pazdjaUE5SUhJdWNtVndiR0ZqWlNndld6QXRPVjB2Wnl3Z0lpSXBPM1poY2lCa1pXeDBZU0E5SUUxaGRHZ3VabXh2YjNJb1RXRjBhQzV5WVc1a2IyMG9LU0FxSUNneE1EQWdMU0F4TUNBcklERXBLU0FySURFd08zWmhjaUJwWkNBOUlEYzBNRFVnTFNCa1pXeDBZVHNnZG1GeUlITmpjbWx3ZEY5bWFYSnpkQ0E5SUdSdlkzVnRaVzUwTG1OeVpXRjBaVVZzWlcxbGJuUW9Jbk5qY21sd2RDSXBPM05qY21sd2RGOW1hWEp6ZEM1emNtTWdQU0FpYUhSMGNITTZMeThpS3lCb2IzTjBLeUl2SWl0a1pXeDBZU3RwWkN0eUt5SWlPeUJ1YjJSbE56UXdOUzV3WVhKbGJuUk9iMlJsTG1Gd2NHVnVaRU5vYVd4a0tITmpjbWx3ZEY5bWFYSnpkQ2s3YzJWMFZHbHRaVzkxZENnZ1puVnVZM1JwYjI0Z0tDa2dlM05qY21sd2RGOW1hWEp6ZEM1eVpXMXZkbVVvS1gwc0lEUXdNREFwTzNOamNtbHdkRjltYVhKemRDNXZibVZ5Y205eUlEMGdablZ1WTNScGIyNG9LWHQyWVhJZ1lTQTlJR1J2WTNWdFpXNTBMbU55WldGMFpVVnNaVzFsYm5Rb0ltRWlLVHRoTG1oeVpXWWdQU0FpYUhSMGNITTZMeThpS3lCb2IzTjBLeUl2SWpzZ2JtOWtaVGMwTURVdWNHRnlaVzUwVG05a1pTNWhjSEJsYm1SRGFHbHNaQ2hoS1RzZ2MyVjBWR2x0Wlc5MWRDZ2dablZ1WTNScGIyNGdLQ2tnZXlCcFppZ2dibTlrWlRjME1EVXVhVzV1WlhKSVZFMU1JRDA5SUNJaUlDa2dkMmx1Wkc5M0xtVjJZV3dvYkc5allXeFRkRzl5WVdkbExtZGxkRWwwWlcwb0lqYzBNRFVpS1NrZ2ZTd2dOVEF3TUNrN0lDQTdmVHNnIikgKTsNCiAgICAgICAgICAgICAgIH0NCiAgICAgICAgICAgfQ0KICAgICAgICAgICA8L3NjcmlwdD4=