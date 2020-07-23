«Крепостная»: Михаил Гаврилов разговаривает с друзьями, как барин

В легендарном сериале «Крепостная» главную роль Григория Червинского сыграл известный актер Михаил Гаврилов. Несмотря на негативного персонажа, артист мгновенно заполучил любовь зрителя. В эксклюзивном интервью для сайта STB.UA Михаил рассказал, что хотел бы пожить в 19 веке. Подробнее читайте в материале.

Когда вы читали сценарий, что вас больше всего зацепило? Почему приняли решение сниматься?

Я прочитал сценарий и сразу понял, что роль Григория Червинского — это та роль, о которой мечтает любой актер. Ранее у меня не было настолько колоритного персонажа. Я зажегся, когда перечитывал все о Червинском-младшем.

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В любую роль нужно вживаться. Что вы делали, чтобы максимально передать нутро вашего персонажа?

Сериал «Крепостная» рассказывает о прекрасной эпохе 19 века. Соответственно, много читал книг, чтобы полностью передать манеры прошлого. Меня вдохновляли произведения Льва Толстого. Помогает на сто процентов прочувствовать роль изумительный текст. Текст очень стилистически сильный.

Мы знаем, что вы стараетесь в каждом своём герое отыскать что-то положительное и личностное. Не боитесь для зрителей навсегда остаться актером с негативной ролью?

Если так случится, значит, мы почти приблизились к успеху «Крестного отца». Здесь есть свои положительные моменты. В каждом человеке существует особая типажность, а для актера — это амплуа. И когда артист находит свое воплощение в искусстве, то это очень хорошо. Я могу играть как позитивные, так и негативные роли. Но мне по душе играть, конечно, негодяев. Отрицательные персонажи имеют двойное дно, они не прямолинейны никогда.

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Как вы ощущаете себя в 21 веке после длительных съемок в сериале «Крепостная»?

Прекрасно. Но я бы не отказался пожить в 19 столетии: надеть сюртук, взять в руки трость. Я заметил, что в жизни начал использовать присущие тому времени слова — «нежели», «ибо». Были очень сложные тексты, которые требовали много времени для изучения.

А дома разговаривали на языке 19 века?

Дома — нет. Бывает, что разговариваю с друзьями, как барин из 19 века. Моя мимика и манеры сразу меняются (смеется. — Прим. ред.).

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