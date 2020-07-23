Пока сезон клубники в разгаре, нельзя терять ни минуты. Кроме того, что эта ягода необычайно вкусная, она ещё и полезная и может помочь сбросить несколько килограммов. Читайте, как составить меню клубничной диеты, что можно и нужно кушать. А также какие показания и противопоказания у клубничной диеты.

Польза клубничной диеты

Клубника входит в пятерку лидеров среди ягод по содержанию витаминов и минералов. При этом в 100 граммах клубники не более 40 ккал, что делает ее популярным ингредиентом диетических программ.

Кроме того, в клубнике много фолиевой кислоты, которая укрепляет стенки сосудов и стимулирует работу иммунной системы. Содержащийся в ягоде пектин активизирует процессы пищеварения, а это помогает удалять из нашего организма шлаки и токсины.

Благодаря витаминам С и В частое употребление ягоды улучшает состояние кожи, ногтей и волос. Также при ежедневном употреблении клубника улучшает работу сердца, стимулирует очищение почек и снижает артериальное давление.

Противопоказания для клубничной диеты

Клубничная диета, как и употребление ягоды, не рекомендуется людям, у которых на нее аллергия. Противопоказана клубника людям, страдающим кишечными заболеваниями и мочекаменной болезнью, так как она может только усугубить ситуацию.

Перед тем, как начинать клубничную диету, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Виды клубничной диеты

Существует два вида клубничных диет:

диета, в которой клубника выступает основным ингредиентом

монодиета (в течение 3 дней в пищу употребляется только клубника)

Больше по теме: Сангрия: классические рецепты от Шевы Димарика

Меню клубничной диеты

Предлагаем вам меню клубничной диеты, рассчитанное на 4–8 дней. За это время можно сбросить от 3 до 7 кг. На каждый день потребуется около 800 г клубники. Из рациона необходимо полностью убрать хлеб, сахар, сладости и кондитерские изделия. Салаты при желании заправлять только солью, а лучше вообще обойтись без неё.

1 день

Завтрак: салат из клубники, зеленого яблока и обезжиренного йогурта или кефира. Подсластить 1 ложкой меда.

Второй завтрак: 100 г клубники перетереть в блендере с 100 г нежирного молока (желательно миндального или соевого).

Обед: салат – стакан клубники, 50 г отварной куриной грудки, 2 свежих огурца, один грецкий орех, любая зелень, сок половины лимона, чайная ложка растительного масла.

Полдник: смешать стакан клубники, 75 г нежирного йогурта, ½ ч. л. меда и 2 ст. л. овсяных хлопьев.

Ужин: клубничный салат – 100 г клубники, 100 г отварного картофеля, небольшая луковица, 3–4 веточки сельдерея, 50 г обезжиренного творога. Заправка: сок половины лимона плюс 50 г обезжиренного йогурта.

2 день

Завтрак: смешать в блендере 150 г клубники и 50 г творога. Намазать на 2 ломтика ржаного хлеба.

Второй завтрак: Коктейль – стакан клубники и стакан обезжиренного йогурта смешать в блендере. По желанию добавить 1 ч. л. меда.

Обед: приготовить 100 г овсянки на воде, смешать с 200 г клубники и заправить 2 ч. л. обезжиренного йогурта. Подсластить 2 ч. л. меда.

Полдник: коктейль – 150 г клубники смешать с обезжиренным кефиром. По желанию добавить 1 ч. л. меда.

Ужин: салат – стакан клубники смешать со 100 г свежей капусты, зеленью и заправить 1 ч. л. растительного масла.

3 день

Завтрак: 5 ст. л. овсяных хлопьев залить кефиром и дать настояться. Перемешать в блендере со стаканом клубники. Добавить половинку банана и яблока.

Второй завтрак: 150 клубники и стакан обезжиренного кефира смешать в блендере. По желанию добавить 1 ч. л. меда.

Обед: 50 г отварной индюшиной грудки и отварной горошек. На десерт 150 г клубники и 250 г черники.

Полдник: стакан клубники с небольшим куском ржаного хлеба.

Ужин: отварить на пару 70 г картофеля, 70 г моркови и 70 г цветной капусты. На десерт стакан клубники.

4 день

Завтрак: 30 г обезжиренного йогурта смешать с 100 г клубники в блендере. Намазать на 2 ломтика ржаного хлеба.

Второй завтрак: фруктовый салат – 100 г клубники порезать, добавить половинку яблока и половинку апельсина. Заправить 50 г йогурта.

Обед: Тушить 100 г рыбы с небольшой луковицей и морковью. На десерт 100 г клубники.

Полдник: 150 г клубники измельчить в блендере, смешать со 150 мл апельсинового сока и 1 ч. л. меда.

Ужин: капустный салат с клубникой – 100 г свежей капусты, 150 г клубники, зелень, заправить 1 ч. л. растительного масла.

Следующие 4 дня повторить меню соответственно

Клубичная монодиета

Продолжительность монодиеты не должна превышать 3 дней из-за довольно агрессивного воздействия клубники на желудок. Как такового меню такой диеты нет, а вот основные правила нужно знать, чтобы добиться желаемого результата:

В день употребляется приблизительно 1-1,2 кг клубники. Этот объем необходимо поделить на 5 приемов пищи, через равные промежутки времени. Не следует превышать объем, т. к. это чревато растяжениями стенок желудка и увеличением его объема. В пищу употребляется только клубника, натуральная вода (не минеральная) и зеленый чай. Клубнику можно как есть целиком, так и измельчать в блендере и употреблять в качестве сока. Повторять монодиету можно не ранее, чем через месяц. Внимательно следите за своим самочувствием, если вы ощущаете недомогание, тошноту или у вас появилась аллергическая реакция – диету следует немедленно прекратить.

Больше по теме: Польза и вред клубники: все о любимой ягоде

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ