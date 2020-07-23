Гороскоп на 24 июля 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно меньше болтать, а кто может начинать поиск новой работы? Читайте гороскоп на 24 июля от экстрасенсов СТБ.
Овен
Не лучший день для работы в команде. Подождите до завтра. И не пытайтесь спорить. Вас все равно не поддержат.
Телец
День, когда лучше не начинать генеральную уборку. Отдохните. А пыль подождет и никуда не убежит.
Близнецы
Вам нужно хорошенько выспаться. В последнее время вы забросили свое здоровье. Возобновите утренние пробежки. Они вам нужны.
Рак
Отношения с коллегами могут улучшиться. Однако помните: вам стоит вести себя более сдержанно. Тогда даже могут появиться несколько новых друзей.
Лев
У вас очень много идей. Не распыляйтесь. Воплотите в реальность сначала одну, а затем и до остальных дойдет дело.
Дева
Уделите внимание своим родителям. Вы немного отдалились. Позвоните маме. А лучше ― приедьте в гости. Ей не хватает вашего внимания.
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Весы
Прекрасный день, чтобы решить задачи, до которых раньше у вас не доходили руки. Если нужна помощь ― обратитесь за консультацией к профессионалам. Не делайте все сами.
Скорпион
Вы погрязли в рутине. Долой скуку. Пора устроить праздник. Только помните о социальной дистанции и не посещайте ночные клубы.
Стрелец
День, когда нужно обратить особое внимание на свое здоровье. Пройдите профилактический медосмотр. Всегда лучше предупредить появление болезни, чем лечить ее.
Козерог
Пришло время сделать небольшой ремонт. Это дело не только займет ваши руки, но и отвлечет от ненужных глупых мыслей. Вперед!
Водолей
Вы так много говорите, что у ваших друзей иногда пропадает желание с вами общаться. Умейте слушать собеседника и не переживайте.
Рыбы
День, когда вы можете полностью изменить свою жизнь. Возможно, пришло время сменить работу? Начинайте потихоньку отправлять свое резюме.
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