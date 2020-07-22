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Влад Онищенко рассказал о съемках 2 сезона сериала «Крепостная»

22.07.2020

2 сезон сериала «Крепостная» набирает обороты! Влад Онищенко — участник ZBSband — сыграл роль в костюмированной драме. Поэтому для редакции сайта STB.UA он рассказал о  работе на съемочной площадке. Как ему работалось с главными актерами «Крепостной»? Узнайте в материале.

Фото: Instagram

Победители «Х-фактор»-9 группа ZBSband — это дуэт актеров киевского театра «Золоті ворота». Владислав Онищенко и Богдан Буйлук активно снимаются в кино и реализовывают свои творческие идеи.

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И именно Владислав Онищенко появился во втором сезоне костюмированной драмы «Крепостная». Он перенёсся в 19 век и сыграл лакея Демьяна, который помогает Андрею Жадану.

«Я очень доволен работой с Максимом Радугиным. На съемочной площадке не чувствовал иерархии персонажей. Хотя моя роль эпизодическая, а Максим играет главного героя в “Крепостной”. Мы с ним подружились и круто вместе работали».

А что Влад скажет об актрисе Катерине Ковальчук, сыгравшей крепостную Китти?

«Катерина Ковальчук — замечательная актриса! Она мне помогала, когда были тяжелые ночные смены. Мне понравилось работать с Катей. Мы подбадривали друг друга и много шутили», — рассказал Влад.

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