Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 5 и 6 серии мелодрамы «Вербное воскресенье». Сюжетная линия сериала охватывает 70-е и 90-е годы ХХ века, без прикрас отражая механизмы взаимодействия власти и простых людей. Но что же произойдет в 5 и 6 сериях фильма «Вербное воскресенье»?

В Москву после почти двадцатилетнего отсутствия возвращается Алексей Громов, которому удалось построить головокружительную карьеру за рубежом. Он соглашается сделать на камеру Павлы сенсационное признание. Павла отыскивает архивные планы с участием молоденькой Оксаны Лепиной. Дуся рассказывает Головиной правду о том, как она заменила Павле мать и спасла ее от скитаний по детдомам. Марго старается выяснить, кто стоит за документальным фильмом, который снимает Павла.

Марго пытается запугать всех, кто имеет отношение к производству фильма Павлы, и предлагает Артуру разобраться с Павлой жесткими методами. Павла устраивает встречу Громову и Головиной. Спустя много лет Головина прощает оступившегося ученика. Павла обнаруживает за собой слежку, но продолжает расследование и берет интервью у следователя Васильева, который вел дело Лепиной двадцать лет назад.

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