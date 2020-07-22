Участник «Україна має талант» Артем Семенов придет на «Звану вечерю»

С 25 июля в 19:00 в эфире телеканала СТБ — премьерные выпуски кулинарного проекта «Звана вечеря». Эпатажный финалист одного из самых масштабных шоу страны «Україна має талант» Артем Семенов также станет его участником. Подробнее — далее в материале.

Артем Семенов, ранее известный под псевдонимом Дива Урсула, — суперфиналист «Україна має талант» и участник «Голоса страны». Парень начал заниматься вокалом с детства, несколько лет пел в дуэте DejaVu, а затем выступал сольно в образе травести-дивы под псевдонимом Урсула, от которого впоследствии отказался. Последние несколько лет Артем занимается хозяйственной деятельностью, имеет большую ферму и собственноручно изготавливает молочную продукцию.

Напоминаем, что после финала проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2 кулинарные субботние вечера на СТБ не закончатся. С 25 июля в 19:00 в эфире телеканала – премьерные выпуски кулинарного шоу «Звана вечеря».

«Звана вечеря» – это украинская адаптация популярного британского проекта «Come Dine with Me» компании ITV. В каждом выпуске за одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя.

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