Второй месяц лета обещает быть весьма благоприятным. Однако для того, чтобы не испортить свои начинания, рекомендуем ознакомиться с лунным календарем на июль 2020. Он поможет спланировать дела с минимальными потерями времени и усилий. В лунном календаре указаны благоприятные и неблагоприятные дни месяца. Читайте в материале лунный календарь удачных дней на июль 2020 года.
Удачные дни в июле 2020 года
В целом июль ― очень благоприятный месяц. В нем мало неблагоприятных дней, так что это прекрасное время для планирования и реализации всего, что вы задумали. Первые лунные сутки июля придутся на новолуние. Это хороший период для начинаний, анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид. 1―2, 7―8 июня― прекрасное время для того, чтобы насытиться энергией и построить планы на будущее. 14―16 июля― время проявления силы, все задуманное исполнится.
А вот 18―19 и 21 июля― особо удачные дни, когда можно и нужно заключать важные договора, покупать недвижимость и менять работу. 23, 25―28, 30―31 июля стоит посвятить отдыху и расслаблению.
Неблагоприятные дни в июле можно сосчитать на пальцах. Однако они все же есть, а это значит, что не стоит терять бдительности, ведь негатив плохо отразиться на вашем здоровье. 5, 13, 20 июля― это дни, когда лучше не начинать и не планировать ничего. Это время несет разрушение и болезни. Есть риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Так что лучше всего провести эти дни в тишине и покое.