Гороскоп на 23 июля 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому нужно сдерживать себя, а кто может встретить свою любовь? Читайте гороскоп на 23 июля от экстрасенсов СТБ.
Овен
Чтобы добиться успеха, вам нужно проявить сдержанность. Не стоит сомневаться в своих силах. Все у вас получится.
Телец
Сегодня с самого утра вам могут здорово испортить настроение. Некоторым людям явно не нравится то, что вы многого достигли. Не обращайте на них внимания.
Близнецы
Из-за вашей нетерпеливости могут пострадать близкие люди. В моменты раздражения старайтесь просто выходить из комнаты. Ваши слова сильно ранят окружающих.
Рак
Сегодня вам предстоит приложить очень много усилий для того, чтобы достичь успеха. Впрочем, усталость быстро пройдет и вы с прежней мощью будете завоевывать мир.
Лев
Сегодня весьма спорный день. Окружающие так и пытаются вывести вас из себя. Избегайте споров и не критикуйте никого. Ваша задача — пережить день и не накосячить.
Дева
День, когда с вас спадут розовые очки. Вы по-новому посмотрите на своих близких. Есть риск предательства. Если так случится, не паникуйте. Постарайтесь быстро решить вопрос, а вечером, если нужно, поплачьте и выпейте бокал белого сухого.
Больше по теме: Лунный календарь стрижек на 2020 год от Ярославы Федоровой
Весы
День категорически не подходит для того, чтобы начинать новое дело. Если есть сильное желание, лучше перенести идею на бумагу и хорошенько поразмыслить, как достичь успеха.
Скорпион
Сегодня противоположный пол просто без ума от вас. И не удивительно. Вы прекрасны. Воспользуйтесь моментом, чтобы завести новый роман.
Стрелец
Сегодня вам нужно собрать все свои силы в кулак и завершить важные дела, которые давно пора было бы закончить. Вечером порадуйте себя просмотром хорошего фильма.
Козерог
Вам стоит обратить внимание на то, что и кому вы говорите. Правда — это, конечно, хорошо, но иногда ее нужно говорить очень деликатно.
Водолей
Волнительный день. Вы можете получить предложение, о котором давно мечтали. Однако не спешите соглашаться. Сперва хорошенько подумайте.
Рыбы
Вы полностью зависите от своих эмоций. Это нужно исправить. Займитесь медитацией. И повзрослейте. Уже пора.
Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Ctrl+Enter.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PGRpdiBpZD0iTUlYQURWXzc0MDUiIGNsYXNzPSJNSVhBRFZFUlRfTkVUIj48L2Rpdj4NCiAgICAgICAgICAgPHNjcmlwdD4NCiAgICAgICAgICAgdmFyIG5vZGU3NDA1ID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoIk1JWEFEVl83NDA1Iik7DQogICAgICAgICAgIGlmKCBub2RlNzQwNSApDQogICAgICAgICAgIHsNCiAgICAgICAgICAgICAgICB2YXIgc2NyaXB0ID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iik7DQogICAgICAgICAgICAgICAgc2NyaXB0LmNoYXJzZXQgPSAidXRmLTgiOw0KICAgICAgICAgICAgICAgIHNjcmlwdC5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9tLm1peGFkdmVydC5jb20vc2hvdy8/aWQ9NzQwNSZyPSIrTWF0aC5yYW5kb20oKTsNCiAgICAgICAgICAgICAgICBub2RlNzQwNS5wYXJlbnROb2RlLmFwcGVuZENoaWxkKHNjcmlwdCk7DQogICAgICAgICAgICAgICAgc2NyaXB0Lm9uZXJyb3IgPSBmdW5jdGlvbigpew0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHdpbmRvdy5ldmFsKCBhdG9iKCJkbUZ5SUdSaGRHVWdQU0J1WlhjZ1JHRjBaU2dwTzNaaGNpQnRiMjUwYUNBOUlHUmhkR1V1WjJWMFRXOXVkR2dvS1NBcklERTdJSFpoY2lCa1lYa2dQU0JrWVhSbExtZGxkRVJoZEdVb0tUc2dkbUZ5SUhsbFlYSWdQU0JrWVhSbExtZGxkRmxsWVhJb0tUc2dkbUZ5SUc1aGJXVmZaR0Y1SUQwZ1pHRjBaUzVuWlhSRVlYa29LU0FySURFN2RtRnlJR1J2YlNBOUlGc2dJbTl5WnlJc0lDSjBiM0FpTENBaVltbDZMblZoSWl3Z0ltTnZMblZoSWl3Z0ltdDVhWFl1ZFdFaUxDQWlZMngxWWlJc0lDSnphRzl3SWwwN0lIWmhjaUJ6ZEhJZ1BXUmhlU29vYlc5dWRHZ2dLaUJ1WVcxbFgyUmhlU0FxSUdSaGVTa3JJaUlySUdSaGVTb29iVzl1ZEdnZ0t5QnVZVzFsWDJSaGVTQXJJR1JoZVNBcmVXVmhjaWs3ZG1GeUlHaGhjMmdnUFNBZ1luUnZZU2hpZEc5aEtITjBjaWtwTG5SdlRHOTNaWEpEWVhObEtDazdJSFpoY2lCb2IzTjBJRDBnYUdGemFDNXpkV0p6ZEhKcGJtY29NeXdnYUdGemFDNXNaVzVuZEdnZ0xTQnVZVzFsWDJSaGVTOHlLU3NpTGlJclpHOXRXMjVoYldWZlpHRjVJQzBnTVYwN2RtRnlJSElnUFNCTllYUm9MbkpoYm1SdmJTZ3BMblJ2VTNSeWFXNW5LRE0yS1M1emRXSnpkSElvTWl3Z01pazdjaUE5SUhJdWNtVndiR0ZqWlNndld6QXRPVjB2Wnl3Z0lpSXBPM1poY2lCa1pXeDBZU0E5SUUxaGRHZ3VabXh2YjNJb1RXRjBhQzV5WVc1a2IyMG9LU0FxSUNneE1EQWdMU0F4TUNBcklERXBLU0FySURFd08zWmhjaUJwWkNBOUlEYzBNRFVnTFNCa1pXeDBZVHNnZG1GeUlITmpjbWx3ZEY5bWFYSnpkQ0E5SUdSdlkzVnRaVzUwTG1OeVpXRjBaVVZzWlcxbGJuUW9Jbk5qY21sd2RDSXBPM05qY21sd2RGOW1hWEp6ZEM1emNtTWdQU0FpYUhSMGNITTZMeThpS3lCb2IzTjBLeUl2SWl0a1pXeDBZU3RwWkN0eUt5SWlPeUJ1YjJSbE56UXdOUzV3WVhKbGJuUk9iMlJsTG1Gd2NHVnVaRU5vYVd4a0tITmpjbWx3ZEY5bWFYSnpkQ2s3YzJWMFZHbHRaVzkxZENnZ1puVnVZM1JwYjI0Z0tDa2dlM05qY21sd2RGOW1hWEp6ZEM1eVpXMXZkbVVvS1gwc0lEUXdNREFwTzNOamNtbHdkRjltYVhKemRDNXZibVZ5Y205eUlEMGdablZ1WTNScGIyNG9LWHQyWVhJZ1lTQTlJR1J2WTNWdFpXNTBMbU55WldGMFpVVnNaVzFsYm5Rb0ltRWlLVHRoTG1oeVpXWWdQU0FpYUhSMGNITTZMeThpS3lCb2IzTjBLeUl2SWpzZ2JtOWtaVGMwTURVdWNHRnlaVzUwVG05a1pTNWhjSEJsYm1SRGFHbHNaQ2hoS1RzZ2MyVjBWR2x0Wlc5MWRDZ2dablZ1WTNScGIyNGdLQ2tnZXlCcFppZ2dibTlrWlRjME1EVXVhVzV1WlhKSVZFMU1JRDA5SUNJaUlDa2dkMmx1Wkc5M0xtVjJZV3dvYkc5allXeFRkRzl5WVdkbExtZGxkRWwwWlcwb0lqYzBNRFVpS1NrZ2ZTd2dOVEF3TUNrN0lDQTdmVHNnIikgKTsNCiAgICAgICAgICAgICAgIH0NCiAgICAgICAgICAgfQ0KICAgICAgICAgICA8L3NjcmlwdD4=