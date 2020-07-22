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Гороскоп на 23 июля 2020 года

22.07.2020

Гороскоп на 23 июля 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому нужно сдерживать себя, а кто может встретить свою любовь? Читайте гороскоп на 23 июля от экстрасенсов СТБ.

гороскоп

Овен 

Чтобы добиться успеха, вам нужно проявить сдержанность. Не стоит сомневаться в своих силах. Все у вас получится. 

Телец 

Сегодня с самого утра вам могут здорово испортить настроение. Некоторым людям явно не нравится то, что вы многого достигли. Не обращайте на них внимания.

Близнецы

Из-за вашей нетерпеливости могут пострадать близкие люди. В моменты раздражения старайтесь просто выходить из комнаты. Ваши слова сильно ранят окружающих. 

Рак

Сегодня вам предстоит приложить очень много усилий для того, чтобы достичь успеха. Впрочем, усталость быстро пройдет и вы с прежней мощью будете завоевывать мир. 

Лев

Сегодня весьма спорный день. Окружающие так и пытаются вывести вас из себя. Избегайте споров и не критикуйте никого. Ваша задача — пережить день и не накосячить. 

Дева 

День, когда с вас спадут розовые очки. Вы по-новому посмотрите на своих близких. Есть риск предательства. Если так случится, не паникуйте. Постарайтесь быстро решить вопрос, а вечером, если нужно, поплачьте и выпейте бокал белого сухого. 

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Весы 

День категорически не подходит для того, чтобы начинать новое дело. Если есть сильное желание, лучше перенести идею на бумагу и хорошенько поразмыслить, как достичь успеха. 

Скорпион 

Сегодня противоположный пол просто без ума от вас. И не удивительно. Вы прекрасны. Воспользуйтесь моментом, чтобы завести новый роман. 

Стрелец 

Сегодня вам нужно собрать все свои силы в кулак и завершить важные дела, которые давно пора было бы закончить. Вечером порадуйте себя просмотром хорошего фильма. 

Козерог 

Вам стоит обратить внимание на то, что и кому вы говорите. Правда — это, конечно, хорошо, но иногда ее нужно говорить очень деликатно. 

Водолей 

Волнительный день. Вы можете получить предложение, о котором давно мечтали. Однако не спешите соглашаться. Сперва хорошенько подумайте. 

Рыбы 

Вы полностью зависите от своих эмоций. Это нужно исправить. Займитесь медитацией. И повзрослейте. Уже пора. 

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