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Что делать, если муж бьет детей: советы Дмитрия Карпачева

22.07.2020

Быть зап мужем, как за каменной стеной. Об этом мечтают многие. Но иногда бывает так, что та самая каменная стена может навредить. Так и случилось с одной из героинь психологического проекта  «Супермама» утонченной мамой-флористкой Анжеликой, которая живет в роскошном особняке. Но, как оказалось, деньги не принесли ей много счастья, вместо этого скандалы и побои детей. Как вести себя в ситуации, когда в семье живет мужчина-тиран? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

супермама

Участницы выяснили, что жизнь Анжелики не такая сказочная, как казалось на первый взгляд. Отношения с мужем испортились, начались ссоры, тирания и полная финансовая зависимость. 

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Дмитрий Карпачев был немного удивлен тем, что Анжелика остается жить в доме, где детей, да и ее саму унижают. Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии высказал мнение о том, что, скорее всего, женщине комфортно состоять в таких отношениях и ее все устраивает. Но он обратил внимание на то, что Анжелика теперь отвечает не только за себя, но и за своих детей. 

«Агрессия в отношениях с мужем никак не должна влиять на детей. Ведь если ребенок постоянно будет свидетелем ссор между родителями, он будет воспринимать токсичные отношения как норму. И когда вырастет, будет искать себе похожего партнера».

Также Дмитрий Карпачев не разделяет мнение женщин, остающихся жить вместе с мужчинами, которые могут поднять руку на детей. 

«Бить детей нельзя априори. Во-первых, это насилие, а не воспитание. Во-вторых, это травмирует и унижает детей. И в-третьих, если взрослый мужчина бьет маленькую девочку, которая никак не может ответить, это свидетельствует о его внутренней слабости. В подобной ситуации нужно всегда делать акцент на том, что такое поведение ‒ недопустимо. Но если мужчина не реагирует на замечания и такие ситуации повторяются, нужно немедленно забирать ребенка от такого мужчины и уходить». 

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Больше советов о воспитании детей — с понедельника по четверг в 18:00 в новом проекте «Супермама».  

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