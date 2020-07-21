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«Вербное воскресенье»: что произойдет в 3 и 4 сериях (анонс)

21.07.2020

Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии мелодрамы «Вербное воскресенье». Сюжетная линия сериала охватывает 70-е и 90-е годы ХХ века, без прикрас отражая механизмы взаимодействия власти и простых людей. Но что же произойдет в 3 и 4 сериях фильма «Вербное воскресенье»? 

Несмотря на старания следователя Васильева, беременную Оксану арестовывают. В камере она знакомится с Дусей-Колодницей, которая сразу же берет девушку под свою опеку. Узнав от Марго, что Артур собирается жениться на внучке маршала Егорова – Маше, находящаяся в отчаянии Павла Головина просит у Маши помочь вызволить из беды свою воспитанницу. Никитин передает следователю Васильеву заявление, в котором отказывается от всяческих претензий к подсудимой. У Оксаны начинаются роды…

Прошло двадцать лет. Артур Никитин – крупный бизнесмен, баллотирующийся в Думу. Маргарита Полозкова руководит политической партией и собственной балетной труппой. У нее головокружительный роман с сыном Артура и Маши – Геннадием. Молодая журналистка Павла Кочеткова приходит в гости к своей великой тeзке – Павле Кирилловне Головиной. Она – дочь Оксаны Лепиной и хочет снять фильм о трагической судьбе своей матери, чтобы рассказать правду и восстановить ее доброе имя…

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