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Лунный календарь стрижек на июль 2020 года

21.07.2020

Летом всегда хочется взяться за смену стиля, чтобы выглядеть еще лучше, свежее, моложе и ярче. Однако не секрет, что на многое влияет фаза Луны. Поэтому делимся с вами лунным календарем стрижек на июль 2020 года. Когда можно стричься? Какие дни в июле благоприятны для смены имиджа? А когда стоит воздержаться от похода в салон? 

Благоприятные дни для стрижки волос в июле 2020 года:

2, 3, 4, 6, 7, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30 и 31 июля.

Больше по теме: Лунный календарь стрижек на 2020 год от Ярославы Федоровой

Неблагоприятные дни для стрижки волос в июле 2020 года:

Согласно лунному календарю, лучше не браться за смену образа в следующие числа июля:

1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 27 и 28 июля.

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