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Кто такая токсичная мать, рассказала Татьяна Ларина

21.07.2020

Эксперт проекта «Таємниці ДНК» и профессиональный психолог Татьяна Ларина продолжает делиться важными рекомендациями. Тема, которая волнует немалое количество девушек и даже мужчин, касается матерей. Кто такая токсичная мать? Что свойственно мамам, которые могут ранить своих детей? Узнайте в материале. 

Идеальных родителей не бывает, все – живые люди. Ключевой момент – любовь. Токсичная мать – это не просто мама, которая недостаточно или не так заботилась о своем ребенке, от усталости мало уделяла внимания или наоборот, слишком опекала.

Это мать, которая действительно причиняла вред и боль.

Что свойственно «маме, которая ранит»:

  1. Властность ― прямая или завуалированная, а вот с заботой все плохо. В этой ситуации ребенок неуверен, что его потребности важны.
  2. Формальная забота, которая на практике оказывается насилием.
  3. Преимущественно осознанная деструктивность по отношению к малышу. Это все может прикрываться рационализацией, якобы ребенку так лучше.
  4. Прямой или косвенный посыл «не будь»: не развивайся, не расти, не будь собой, не взрослей и т. д.
  5. Оскорбление ребенка ― как словесно, так и через поступки. 
  6. Сарказм и обесценивание по отношению к ребенку.
  7. Эмоциональный и не только шантаж. «Если ты не сделаешь то-то, я лишу тебя того-то» или «Я умру/заболею/еще что-то, если ты не сделаешь то, что я тебе говорю». Часто это произносится холодно и демонстративно.

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К сожалению, подобное детство не может бесследно пройти для человека, это налагает определенные травмы, на лечение которых может понадобиться длительное время.⠀Часто единственным выходом из данной ситуации является свести общение к минимуму. Это достаточно сложное решение, поэтому данный вопрос стоит разобрать на приеме у психолога.

Что может служить поддержкой в такой ситуации:

  • Поиск ресурса в своих достижениях, успехах и самостоятельности.
  • Поддержка любимого человека или друзей, которые относятся к вам с уважением

Чрезвычайно важно понимать то, что вы уже не зависите от мамы и отношения между вами нужно выстраивать, как между двумя взрослыми личностями. Вы вправе очерчивать свои границы и принимать осознанные решения для сохранения собственного душевного комфорта.

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