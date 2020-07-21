Во 2 сезоне легендарного сериала «Крепостная» многие герои появились не только в новых амплуа, но и с совершенно иными характерами. Одну из таких ролей посчастливилось сыграть Инне Рощиной. Героиня актрисы — Орыся — стала куда смелее и откровеннее в новых сериях костюмированной драмы. Что еще рассказала Инна Рощина о своей героине — читайте в эксклюзивном интервью для сайта STB.UA.

О 2 сезоне сериала «Крепостная»

«Во втором сезоне Орыся раскрыла свои настоящие качества характера. Да, у нее множество испытаний. Моя героиня действительно стала другой, достаточно поменялась. У нее в характере появилась жесткость».

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О Дмитрии Орлове, который сыграл Лукьяна

«С Димой мы учились вместе в колледже, но он старше на пару курсов. Он видел мои спектакли, а я видела его работы. У нас были даже одни и те же педагоги».

О Тарасе Цымбалюке, который сыграл Назара

«С Тарасом мы познакомились на съемочной площадке «Крепостной». До этого я не была с ним знакома. Однако мы быстро нашли общий язык: шутили, веселились, классно проводили время. Мне понравилось с ним работать».

О своей героине — Орысе

«Мне очень импонирует моя героиня. Она интересная и настоящая. Орыся очень хорошая, миролюбивая и трудолюбива. А главное, что она влюблена. Это воплощение настоящей украинской девушки того времени. На первый взгляд, этот человек простой, а на самом деле у него большое сердце. Мне встречались подобные люди. Они искренни и все делают от души».

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О выборе героини Орыси

«Орыся — типичная женщина в своих проявлениях. Она выбрала сердцем. Она отдалась чувству и правильно сделала. Назар — самый достойный для нее. И я со своей героиней согласна. На самом деле женщина выбирает мужчину. Она добилась своего. Мужчины часто долго не могут разглядеть, что рядом находится любимая».

Об импровизации

«Я импровизировала в этюдной форме. Была такая сцена, когда я стояла у зеркала и душилась духами своей барыни Натали Дорошенко. В этюдной форме я пыталась воссоздать свою хозяйку».

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О схожести со своей героиней

«Я более решительная в жизни, чем Орыся. Конечно, бываю застенчивой, но не настолько. Мне присущи некоторые качества, как у моей героини, — настойчивость. Ее желание быть любимой Назара, как она к этому идет, как она этого хочет. На первый взгляд, она очень застенчивая. Но в то же время — живая, настоящая, очень эмоциональная. Как украинская девушка того времени, она привыкла всю свою боль и сожаление выливать через песню и тяжелый труд».

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