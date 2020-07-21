Клубника — одна из самых вкусных и ароматных ягод. Хотите полакомиться ею не только в летний период, но и в холодные зимние дни? Участник «МастерШеф. Профессионалы» Артем Кинаш знает, как заморозить клубнику правильно!

Для того, чтобы правильно заморозить клубнику на зиму, стоит учесть несколько простых, но важных правил.

Как правильно выбрать клубнику?

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Подготовка клубники и посуды для заморозки

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Ягоды нужно перебрать, оставив только хорошую и твердую клубнику, после чего промыть. Бытует мнение, что не стоит мыть клубнику перед заморозкой, но с купленным плодом так лучше не экспериментировать. Для того, чтобы ягода не потеряла свой вкус и целостность, мойте ее быстро и аккуратно. Прополосните клубнику небольшими порциями в прохладной воде, чтобы не повредить нежные ягоды. После этого разложите клубнику на бумажном полотенце в один слой, оставив ее до полного высыхания.

Чистой и сухой должна быть также посуда для заморозки. Вам подойдет пластиковая посуда, одноразовые контейнеры, а также полиэтиленовые пакеты. Стоит учесть, что в процессе хранения они могут порваться.

Способы заморозки клубники

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Для того, чтобы заморозить клубнику правильно, сохранив ее вкус и форму, существует несколько вариантов.

Первый способ заморозки клубники. Отправьте просушенную клубнику в морозильную камеру на несколько часов, разложив в один слой. Сделать это будет удобно в тарелке или на разделочной доске. После того, как клубника слегка заморозится, достаньте ее и пересыпьте в контейнеры или пакеты. Такой шаг поможет сохранить ее форму.

Второй способ заморозки клубники. Если вы хотите сохранить сладость и вкус клубники, можно добавить немного сахара или сахарной пудры. Предварительно отправьте просушенную ягоду на 1—2 часа в морозильную камеру. После этого, укладывая в посуду для длительного хранения, каждый слой ягоды посыпьте сахарной пудрой или мелким сахаром из расчета 200—300 г на 1 кг клубники.

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Третий способ заморозки клубники. Также существует вариант заморозки в перетертом виде. Сухую и чистую ягоду с помощью блендера доведите до состояния пюре. Полученную массу залейте в подготовленную посуду и отправьте в морозильную камеру. Сахар вы можете добавить сразу или же после — наслаждаясь лакомством в любое время года. Один из плюсов такого варианта заморозки — для приготовления клубничного пюре подойдет и пустившая сок ягода.

Теперь вы знаете, как правильно заморозить клубнику. Эти легкие советы позволят вам в любой момент полакомиться витаминной и очень вкусной ягодой!

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