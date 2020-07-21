Как заморозить клубнику правильно: советы участника «МастерШеф»
21.07.2020
Клубника — одна из самых вкусных и ароматных ягод. Хотите полакомиться ею не только в летний период, но и в холодные зимние дни? Участник «МастерШеф. Профессионалы»Артем Кинаш знает, как заморозить клубнику правильно!
Для того, чтобы правильно заморозить клубнику на зиму, стоит учесть несколько простых, но важных правил.
Начинать стоит с выбора ягоды для заморозки, ведь далеко не каждая подойдет. Вам необходима спелая и твердая ягода. Отдайте предпочтение средней и мелкой клубнике — она лучше замораживается. Но стоит учесть, что повторной заморозки ягода не переносит, поэтому разделите клубнику на несколько частей, отправляя в морозильную камеру.
Ягоды нужно перебрать, оставив только хорошую и твердую клубнику, после чего промыть. Бытует мнение, что не стоит мыть клубнику перед заморозкой, но с купленным плодом так лучше не экспериментировать. Для того, чтобы ягода не потеряла свой вкус и целостность, мойте ее быстро и аккуратно. Прополосните клубнику небольшими порциями в прохладной воде, чтобы не повредить нежные ягоды. После этого разложите клубнику на бумажном полотенце в один слой, оставив ее до полного высыхания.
Чистой и сухой должна быть также посуда для заморозки. Вам подойдет пластиковая посуда, одноразовые контейнеры, а также полиэтиленовые пакеты. Стоит учесть, что в процессе хранения они могут порваться.
Для того, чтобы заморозить клубнику правильно, сохранив ее вкус и форму, существует несколько вариантов.
Первый способ заморозки клубники. Отправьте просушенную клубнику в морозильную камеру на несколько часов, разложив в один слой. Сделать это будет удобно в тарелке или на разделочной доске. После того, как клубника слегка заморозится, достаньте ее и пересыпьте в контейнеры или пакеты. Такой шаг поможет сохранить ее форму.
Второй способ заморозки клубники. Если вы хотите сохранить сладость и вкус клубники, можно добавить немного сахара или сахарной пудры. Предварительно отправьте просушенную ягоду на 1—2 часа в морозильную камеру. После этого, укладывая в посуду для длительного хранения, каждый слой ягоды посыпьте сахарной пудрой или мелким сахаром из расчета 200—300 г на 1 кг клубники.
Третий способ заморозки клубники. Также существует вариант заморозки в перетертом виде. Сухую и чистую ягоду с помощью блендера доведите до состояния пюре. Полученную массу залейте в подготовленную посуду и отправьте в морозильную камеру. Сахар вы можете добавить сразу или же после — наслаждаясь лакомством в любое время года. Один из плюсов такого варианта заморозки — для приготовления клубничного пюре подойдет и пустившая сок ягода.
Теперь вы знаете, как правильно заморозить клубнику. Эти легкие советы позволят вам в любой момент полакомиться витаминной и очень вкусной ягодой!
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