Гороскоп на 22 июля 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому нужно поберечь свое здоровье, а кто должен налаживать свой бизнес? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.
Овен
Пришло время позаботиться о финансах. Подумайте о возможном дополнительном заработке. Он вам катастрофически необходим.
Телец
В желании помочь близким главное ― не навредить себе. Не стоит спасать тех, кто об этом не просит. Живите своей жизнью и не смотрите на других.
Близнецы
Вы на пороге нового большого проекта. Вам стоит сосредоточить свое внимание на работе. Нет оправданий лени. Осенью будете пожинать плоды своей работы. А там и премию вам подкинут.
Рак
Есть риск простудных заболеваний. Относитесь очень внимательно к своему здоровью. Коронавирус не дремлет. Поэтому поберегите себя.
Лев
Прекрасный день для развития бизнеса. Сегодня все будет идти как по маслу. Это прекрасно. Главное ― не теряйте запал.
Дева
Не теряйте чувства реальности: вероятно, многие планы вам видятся в розовом цвете, а излишняя уверенность может создать множество неприятностей.
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Весы
Вы слишком зациклены на себе. Обратите внимание на свою вторую половинку. У вас давно не было романтического ужина. Пора его устроить.
Скорпион
Прекрасный день для семейного отдыха. Пора устроить пикник на свежем воздухе. Поедьте на речку. Хорошо отдохните. Вам полезно.
Стрелец
Ваши планы под угрозой. Вы можете ощущать внутренний дискомфорт, однако не стоит поддаваться панике. Все можно решить, если хорошенько поразмыслить над проблемой.
Козерог
Прекрасный день для завершения коммерческих сделок, начала новых проектов и заключения брака. Вам срочно нужны перемены. Смелее идите вперед. Все будет отлично.
Водолей
Есть риск попасться на удочку аферистов. Никому не доверяйте, ничего не рассказывайте и не заключайте финансовых сделок.
Рыбы
Вам нужно хорошенько выспаться. Недавние дискотеки сказались на вашем здоровье не наилучшим образом. Так что задумайтесь над неделей здорового питания и детокса.
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