Овсянка — отличная идея для вкусного и полезного завтрака. Овсяные хлопья содержат заряжающие бодростью медленные углеводы, а также витамины и минералы, так необходимые нашему организму. При этом каждое утро есть кашу необязательно. Есть масса блюд, которые можно быстро и просто приготовить из овсяных хлопьев. Участница «МастерШеф. Профессионалы» Юлия Прохода поделилась рецептами самых аппетитных и сытных завтраков из овсянки.

Ягодный крамбл

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Ингредиенты:

Свежие или замороженные ягоды — 4 ст. л.

Овсяные хлопья — 4 ст. л.

Кардамон — ½ ч. л.

Растительное масло — 1— 2 ст. л.

Мед — 2 ч. л.

Способ приготовления:

Ягоды промыть или предварительно разморозить. Выложить на дно порционной керамической формы и полить 1 ч. л. меда. В отдельной емкости смешать овсяные хлопья, кардамон, масло и оставшийся мед. Выложить поверх ягод. Выпекать 10 – 15 мин. при 200 ° С. Крамбл готов, когда ягоды пустили сок, а верхушка подрумянилась. Готовое блюдо можно подать горячим с шариком мороженого.

Домашняя гранола

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Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 4. ст.

Цукаты — ¾ ст.

Орехи и семечки — ¾ ст.

Сухофрукты или сушеные ягоды — ½ ст.

Мед — 4 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Корица — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сухофрукты залить кипятком и оставить на 15 мин. Хлопья, цукаты, рубленые орехи и семечки смешать. Пропорции можно варьировать по своему вкусу. В сотейник налить мед, масло и добавить корицу. Нагревать, помешивая, пока смесь не станет более жидкой. Залить медовой смесью хлопья и хорошо перемешать. Выложить будущую гранолу на выстланный пергаментом противень. Выпекать 15 – 20 мин. при 175 ° С, время от времени помешивая. К готовой остывшей граноле добавить любимые сухофрукты или сушеные ягоды. Подавать с йогуртом или апельсиновым соком.

Смузи из красной и черной смородины

Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 2 ст. л.

Красная смородина — 1 ст.

Черная смородина — 1/3 ст.

Банан — 1 шт.

Натуральный йогурт — 150 мл

Мороженое (можно заменить творогом) — 200 г

Мед — по вкусу

Способ приготовления:

В чашу блендера поместить овсяные хлопья и смолоть в муку. Добавить свежую или замороженную смородину и крупно нарезанный банан. Измельчить все вместе в пюре. Добавить к ягодной смеси мороженое (творог), йогурт и мед. Взбивать до получения однородной массы. Готовый смузи разлить по стаканам и украсить ягодами.

Кокосовое овсяное печенье

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Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 75 г

Цельнозерновая мука — 70 г

Кокосовая стружка — 60 г

Растительное масло — 6 ст. л.

Мед — 4 ст. л.

Сода — 1 ч. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Сухие ингредиенты смешать. Растительное масло соединить с медом. Погасить соду лимонным соком и добавить в медово-масляную смесь. Влить жидкие ингредиенты в сухие и перемешать. Противень выстлать пергаментной бумагой. Влажными руками сформировать шарики, выложить на бумагу и слегка приплюснуть ложкой, придавая форму печенья. Выпекать 10 мин. при 200 ° С.

Банановый хлеб без сахара

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Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 1 ст.

Банан — 3 шт.

Молока — ½ ст.

Корица — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Смолоть в муку 3/4 ст. овсяных хлопьев. В чашу блендера положить банан, корицу и молотые хлопья. Залить молоком и взбить. Всыпать цельные хлопья и ложкой перемешать до однородности. По желанию можно добавить сухофрукты или рубленые орехи. Вылить тесто в прямоугольную форму и выпекать 1 – 1,5 ч при 180 °С.

Приятного аппетита!

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