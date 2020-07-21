Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Акушерка»: что произойдет в 11 и 12 сериях (анонс)

21.07.2020

Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут заключительные серии многосерийной медицинской драмы. Чем же удивит финал «Акушерки»? Читайте прямо сейчас!

 Ранее в сериале: Алла делает УЗИ и узнает о сроке беременности. Она звонит Глебу и назначает встречу. Алла выставляет Игоря из квартиры, надеясь на то, что Глеб теперь женится на ней. Дмитрий говорит Татьяне, что ему нужно уехать на пару дней, но сам приезжает в Семеновку к Оле и своему сыну Сереже. Татьяна узнает, что же стало причиной развода Дмитрия и Ольги…

Больше по теме: Анатолий Григорьев о съемках сериала «Акушерка»: Приходилось силой у актеров забирать малышей

Татьяна с Катей уезжают, ничего не сказав Дмитрию. Он в отчаянии и не может их найти.  Аллу увольняют за нарушения и причастность к коррупционному скандалу с землей роддома, она закатывает Татьяне истерику… Тем временем Татьяна узнает новость, которая ее потрясает. Она приезжает к Дмитрию, чтобы поговорить, однако он съехал со съемной квартиры.

Больше по теме: «Акушерка»: репортаж со съемок нового сериала

Смотрите в заключительных 11 и 12 сериях «Акушерки» на телеканале СТБ уже сегодня в 20:15!

Video: «Акушерка»: что произойдет в 11 и 12 сериях (анонс)

Сериал Акушерка - 11, 12 серии на сайте СТБ уже 21.07.2020. О чем сюжет 11 и 12 серий сериала Акушерка

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить