Шеф-повар одного из самых известных ресторанов Харькова Влад Ермаков запомнился зрителям проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2 своей честностью и простотой. Но за шаг до суперфинала профессионал покинул известное кулинарное шоу. Придет ли участник состязаться за победу в 3 сезоне? И как изменилась его жизнь после проекта? Узнайте прямо сейчас!

Как изменилась ваша жизнь после проекта?

Основное, что поменялось, — это мое мировоззрение. Быть с людьми на проекте, которые думают практически так же, как и я, и имеют много общих интересов – уже круто! Также я немного развеялся от своей рутинной жизни и получил огромное удовольствие от проекта.

С кем из проекта вы сейчас общаетесь?

С Максимом Высоцким, любимым сынком Сашей Цвигуном, Эдиком Канаряном, Юлей, Настей. Просто они сейчас в Киеве, а я – в Харькове. Мы бы чаще общались, если бы жили в одном городе. Практически со всеми участниками шоу мы созваниваемся, общаемся, шлем друг другу картинки (смеется. — Прим. ред.).

Вы сейчас живете в Харькове? Не собираетесь переезжать в Киев?

Пока не планирую. Конечно, предложения о работе в столице мне поступали, но я пока не хочу переезжать.

Вы почти дошли до суперфинала! Если можно было бы вернуть время назад, вы бы что-то изменили?

Если честно, то у меня вариантов по моим продуктам было немного. Если бы я изначально запасся продуктами, то все было бы по-другому. Я просто не смог справиться с таким маленьким количеством продуктов. Даже несмотря на то, что свое блюдо я сделал быстрее всех участников, я не смог приготовить лучше…

Вы думали об участии в следующем сезоне проекта?

Думаю, что не пошел бы еще раз, ведь это может быть неинтересно. Хотя, людям, может быть, и будет интересно. Исходя из того, что я о себе читаю в комментариях. Многим нравится, как я комментирую блюда и веду себя на проекте. Я пока об этом не думал, на самом деле, пусть идут те люди, которым это нужно! До того, как я пришел на «МастерШеф. Профессионалы»-2, у меня был довольно сложный год, и мне нужно было что-то поменять в своей жизни — я взял и изменил!

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