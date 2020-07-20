Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 1 и 2 серии мелодрамы «Вербное воскресенье». Сюжетная линия сериала охватывает 70-е и 90-е годы ХХ века, без прикрас отражая механизмы взаимодействия власти и простых людей. Но что же произойдет в первых сериях фильма «Вербное воскресенье»?

1970-е годы. Внук члена политбюро Артур Никитин, избалованный, ни в чем не знающий отказа парень, безумно влюбляется в юную талантливую балерину Оксану Лепину. Он заваливает девушку охапками роз, дорогими подарками. Используя своe влияние, Артур добивается для Лепиной главных партий и гастролей в Париж. Но она остается равнодушной к его ухаживаниям. Тогда, сговорившись с подругой Оксаны Маргаритой и с еe партнером Алeшей Громовым, Артур приглашает их и Оксану к себе на правительственную дачу отпраздновать ее дебют в «Жизели»…

Оксана понимает, что Марго и Алексей ее предали. Добравшись до города, девушка пишет на Никитина заявление в прокуратуру. Следователь КГБ пытается на нее давить и советует забрать заявление, но Лепина непреклонна. Дед Артура использует все свои связи, чтобы уничтожить девушку. К несчастью для Оксаны, инцидент на правительственной даче становится достоянием западных радиостанций. Разгорается скандал. И теперь уже самой Оксане грозит тюремный срок…

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