Татьяна Высоцкая рассказала о старте съемок нового сезона «Таємниці ДНК»
20.07.2020
Программа, аналогов которой нет на украинском телепространстве, возобновляет съемки. «Таємниці ДНК» во главе с ведущей Татьяной Высоцкой уже этой осенью расскажет и покажет новые истории, которые обретут свои ответы. Тем временем команда проекта разбила тарелку и начала съемочный процесс. Подробнее — в материале.
У себя на странице в Instagram Татьяна Высоцкая опубликовала серию снимков с фотосессии, приуроченной второму сезону программы «Таємниці ДНК». Уже осенью на телеканале СТБ выйдут новые выпуски, по итогу которых ведущая откроет конверты с генетическими тестами героев.
«После долгого жесткого карантина наконец входим в съемочный период #ТаємниціДНК. С осени — новые истории, новые судьбы, важнейшие моменты истины, которые часто делят жизнь на до и после. Ну, а чтобы напоминать и интриговать вас, нафотографировали строгую женщину, которая заглядывает прямо в сердце и душу, на меньшее не согласна. Поэтому скоро на экранах, работаем в поте лица, не преувеличиваю!»,— написала Татьяна Высоцкая.
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Номера журналистов проекта «Таємниці ДНК», которые ищут истории: