Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Ксения Мишина вновь перевоплотилась в образ Лидии Шефер

20.07.2020

Актриса театра и кино, главная героиня и антагонистка легендарного сериала «Крепостная»Ксения Мишина — вновь перевоплотилась в образ Лидии Шефер. Роль беспощадной помещицы запомнилась и полюбилась зрителю с первых серий. А сама Ксения ранее признавалась, что сыграть сумашествие своей героини было сложно психологически. Смотрите новые фото в материале.

Дьявол в юбке или женщина, которая не может пережить неразделенную любовь? Два сезона зрители активно обсуждали тему, почему же Лидия настолько жестока к своим крепостным и так бессильна в чувствах к Алексею Косачу? 

Больше по теме: Холостячка: Ксения Мишина о возвращении в профессию после рождения сына

Невероятная сюжетная линия, шикарные костюмы, самые роскошные исторические локации покорили зрителей не только Украины, но и многих других стран мира. А Ксения Мишина заинтриговала поклонников снимками в образе ХІХ века и порассуждала на тему, чем же Лидия Шефер так хороша. 

Напомним, что телеканал СТБ анонсировал премьеру нового романтического реалити «Холостячка», в котором свою вторую половину будет выбирать женщина. Главной героиней стала талантливая актриса и любящая мама — Ксения Мишина. Не пропустите уже этой осенью!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить