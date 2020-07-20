Как найти подход к агрессивному ребенку? Как воздействовать на непослушного малыша? Этот вопрос задавала себе каждая мама, которая в тот или иной момент потеряла контроль над своим чадом. Но, часто, родители не замечают, что причиной такого поведения являются они сами. Именно так и случилось с одной из героинь психологического реалити «Супермама» Аленой сын которой растет практически без запретов. Малыш ведет себя агрессивно и частенько устраивает истерики. Как справиться с детской агрессией? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Дмитрий Карпачев был немного удивлен тем, что Алена практически не реагирует на агрессивное поведение своего 2-летнего сына:

«Дети до трех лет часто бьют своих родителей, потому что у них еще не развита эмпатия и они не понимают, что делают кому-то больно. Но любое проявление детской агрессии нельзя оставлять без внимания. Если ребенок вас ударил, вы должны строго сказать, что драться нельзя!»

Также Дмитрий не понимает, почему Алена не сделала замечание своему сыну, когда тот начал бросать песок в лицо другим детям. По мнению эксперта по вопросам детской возрастной психологии, такое поведение недопустимо:

«Меня удивляет, что Алена в ситуации, когда ее сын начал бросать песок, просто стоит в стороне и смеется. Своей реакцией она демонстрирует одобрение такому поведению. Вместо того, чтобы объяснить,что бросать песок в лицо и бить по голове ‒ плохо».

Ведущий проекта считает, что такое поведение в будущем может привести к плачевной ситуации. И если сейчас над такими проделками можно посмеяться, то, как только в руках у ребенка будет больше силы, такие игры станут небезопасными.

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Также Дмитрий Карпачев подчеркнул, что режим для маленьких детей ‒ очень важен. Если у двухлетнего ребенка нет четкого распорядка дня и правил, нервная система не успевает отдыхать, и вся энергия уходит на то, чтобы угадать, чего же ждать в следующий момент. Это истощает ребенка и провоцирует истерики.

Также Дмитрий Карпачев обратил внимание на то, когда детские истерики могут быть небезопасны:

«Да, все дети истерят. Но если истерики систематически повторяются по несколько раз в день и длятся больше 15 минут, это ненормально».

После замечаний от участниц Алена призналась, что не видит проблемы в истериках своего сына и никогда ему не скажет «Нельзя». Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии с таким мнением категорически не согласен:

«Воспитание не может быть полноценным без ограничений и запретов. Иначе дети не поймут, что можно делать, а что ‒ нет».

Во время личного разговора Дмитрий Карпачев посоветовал Алене пытаться остановить детские истерики еще перед их началом и установить некоторые рамки. И предупредил, что по началу ей будет очень сложно. Но, если она справится, в будущем ее сын сможет не только за себя постоять, но и научиться самоконтролю.

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Больше советов о воспитании детей — с понедельника по четверг в 18:00 в новом проекте «Супермама».

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