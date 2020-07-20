Природа и множество ее явлений всегда оказывали влияние на людей. График магнитных бурь на август 2020 года от экстрасенсов СТБ подскажет, в какой период ожидать ухудшения самочувствия и когда стоит ограничить физический труд. Читайте в материале, когда магнитные бури в августе 2020 года окажут особое влияние на нас и как с этим бороться.

Гипертоникам стоит проявить особую бдительность 2―3 августа. Незначительная магнитная буря может послужить плохому самочувствию. В этот день не стоит затевать грандиозных дел. Просто отдохните. Позвольте организму не перетруждаться, тогда он быстро восстановиться.

10 августа произойдет магнитная буря средней мощности. У людей, которые страдают от вегетососудистой дистонии, возможны небольшие проблемы со здоровьем. Чтобы их избежать, стоит меньше времени проводить на улице в жару. Постарайтесь ограничить пребывание на солнце и регулярно проветривайте помещение.

13―14 августа — слабая магнитная буря не окажет существенного влияния на здоровье и общее состояние людей. От мигреней и головокружений пострадают лишь особо восприимчивые к изменениям геомагнитного поля.

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21―22 августа нас ждет резкое изменение погоды: аномальная жара ухудшит самочувствие после магнитной бури, которая ожидается в этот период. Тахикардия, мигрени, сонливость или бессонница — все эти симптомы затронут не только метеозависимых людей, но даже тех, кто никогда не ощущал последствия магнитных бурь. Чтобы избежать возможных проблем, следует заранее позаботиться о лекарствах, воде и головном уборе, если вы собираетесь на улицу.

29 августа произойдет последняя магнитная буря лета 2020 года. Чтобы как можно легче пережить последствия и не тратиться на лекарства, стоит поберечь себя и не заниматься физическим трудом. Проведите день дома, отдохните, искупайтесь в речке. Лето подходит к концу, и вам нужно запастись здоровьем на целый год.

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