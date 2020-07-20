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Гороскоп на 21 июля 2020 года

20.07.2020

Гороскоп на 21 июля 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно быть внимательнее к чувствам окружающих, а кто может устроить себе отпуск? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

гороскоап

Овен

Постарайтесь лучше контролировать свои эмоции. Ваша несдержанность может спровоцировать серьезный конфликт с близкими людьми. 

Телец

Вам стоит сосредоточить свое внимание на самых важных делах. Отложите все мелкие работы и займитесь реализацией главного проекта. 

Близнецы

Вам нужен отпуск. Да так, чтоб на море. И не важно, что есть работа. Хорошее самочувствие и здоровье важнее. 

Рак

В своих желаниях вы часто принимаете желаемое за действительное. Однако вам стоит прислушиваться и считаться с мнением окружающих. Оно тоже очень важно. 

Лев

Ничто не сможет сбить вас с верного пути. И не страшно, что близкие могут в вас сомневаться. Главное, что вы хотите достичь своей цели. 

Дева

В первой половине дня у вас может появиться апатия и нежелание работать. Что ж,  это не мудрено. На улице лето, а значит, пора в отпуск. 

Больше по теме: Любовный гороскоп на 2020 год от Хаяла Алекперова

Весы

Прекрасное время, чтобы повысить свою квалификацию. Вам стоит записаться на курсы и узнать что-то новое. 

Скорпион

На любовном фронте намечаются приятные перемены. Не отказывайтесь от прогулок или посиделок в кафе на летней террасе. Вдруг рядом будет ваша судьба?

Стрелец

Сложный день. Окружающие могут вас раздражать.Чтобы избежать конфликтов, постарайтесь ограничить всякое общение. Лучше проведите время в гордом одиночестве. 

Козерог

Время планировать отпуск. И пусть он этим летом будет не такой, о каком вы мечтали, но это вовсе не значит, что он будет плохой. 

Водолей

В своем желании быть самым лучшим главное ― не обижать вторую половинку и близких друзей. Думайте перед тем, как что-то сказать или сделать. 

Рыбы

В такой жаркий день работать совсем не хочется. Хотя и надо. Попробуйте альтернативу — работа с ноутбуком в парке или на природе тоже может быть весьма эффективной. 

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