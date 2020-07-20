Талантливый шеф-повар родом из Армении Давид Даниелян покорил зрителей проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2 своим стремлением к знаниям и сумасшедшим профессиональным скачком. И несмотря на то, что Давид покинул проект в шаге от суперфинала, сдаваться он точно не собирается! Специально для читателей сайта телеканала СТБ Давид Даниелян рассказал, как изменилась его жизнь после проекта, и увидим ли мы прогрессивного шеф-повара в 3 сезоне «МастерШеф. Профессионалы».

Что изменилось в вашей жизни после участия в проекте «МастерШеф. Профессионалы»?

Основное, что изменилось – это отношение к самому себе! Также изменилось отношение к своей профессии, ведь мне стало понятно, в каком направлении двигаться дальше. Изменился круг общения, потому что появилось довольно не маленькое количество подписчиков, новых знакомых. Также мне нравится то, что люди увидели, какой я на самом деле. После шоу я начал жить абсолютно по-другому. Я просто поменял образ своего кулинарного мышления, у меня в голове постоянно рождаются новые сочетания и блюда. И это – тоже очень круто!

Узнают ли вас сейчас на улицах? Что говорят?

Да, узнают, но именно сейчас я живу в Ереване, и внимания ко мне не так много. Здесь мало кто смотрит «МастерШеф. Профессионалы». Меня узнали люди, которые приехали из России и которые следят за украинским «МастерШеф».

После участия в «МастерШеф. Профессионалы» вам предлагали работу в Украине?

Если честно, было несколько предложений из Украины. Меня приглашали на работу шеф-повара в одном одесском ресторане. Это произошло сразу после того, как на экраны вышел первый эпизод проекта. Человек, который мне предлагал работу, даже не знал, до какого этапа я дошел. То есть он увидел, что я прошел в 30-ку, мы с ним созвонились и когда я спросил у него: «Почему вы предлагаете работу именно мне?», он ответил: «Я просто увидел ваши честные глаза и понял, что вам можно доверять». Эта фраза меня очень вдохновила! Также было несколько предложений по стартапам, по открытию доставок и заведений!

Это очень круто!

Да, не спорю! И если бы не карантин, то, скорее всего, я бы уже давно жил в Украине!

А с кем из участников проекта вы до сих пор общаетесь?

Общаюсь я практически со всеми. Но это нельзя назвать дружбой, скорее дружеские беседы. Сейчас я общаюсь с Юлей, Мицкевичем, Ермаковым, с Женей иногда говорю. Я считаю, что Женя – очень крутой шеф! И он заслуженно победил в суперфинале проекта! Очень редко списываюсь с Эдиком, иногда веду диалоги с Ефимом, ведь он – мощный кондитер, и мне очень интересно его мнение по разным кондитерским моментам.

А вы думали об участии в следующем сезоне шоу?

Если честно, то думал. Я даже не думал, а на свой страх и риск заполнил анкету на 3 сезон. Но не знаю, сколько у меня есть шансов пройти в следующий сезон. Дадут ли мне, финалисту проекта, шанс еще раз показать свои силы? Не знаю… Но очень бы этого хотелось!

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