Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 9 и 10 серии многосерийной медицинской драмы. Сериал «Акушерка» уже успел влюбить в себя тысячи телезрителей! Но что же произойдет в 9 и 10 сериях? Читайте прямо сейчас!

Ранее в сериале: Над Татьяной продолжается суд. Акушерка и адвокат думают, что кардиограмму подделали. Адвокат считает, что пора подключать журналистов, чтобы выиграть дело, а Татьяна просит его связаться с родственниками Дмитрия. К Дмитрию в больницу приходит его бывшая жена Оля, которую он представляет своей сестрой.

Алла делает УЗИ и узнает о сроке беременности. Она звонит Глебу и назначает встречу. Алла выставляет Игоря из квартиры, надеясь на то, что Глеб теперь женится на ней. Дмитрий говорит Татьяне, что ему нужно уехать на пару дней, но сам приезжает в Семеновку к Оле и своему сыну Сереже. Татьяна узнает, что же стало причиной развода Дмитрия и Ольги…

Смотрите в 9 и 10 сериях «Акушерки» на телеканале СТБ уже сегодня в 20:15!

Video: «Акушерка»: что произойдет в 9 и 10 сериях (анонс) Сериал Акушерка - 9, 10 серии на сайте СТБ уже 20.07.2020. О чем сюжет 9 и 10 серий сериала Акушерка

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