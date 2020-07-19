Гороскоп с 20 по 26 июля 2020 года поможет вам с легкостью начать и завершить неделю. Кого-то будут посещать интересные идеи, которые вдохновят на действия. А у кого-то в личной жизни все будет спокойно и гладко. Подробный астропрогноз на неделю с 20 по 26 июля 2020 года от экстрасенсов СТБ — читайте в материале.

Овен

Если у вас что-то не получается, то нужно переключиться на что-либо другое. Попробуйте не зацикливаться на неудачах, научитесь быстро восстанавливать силы. На этой неделе вас начнут радовать мелочи, черпайте оттуда энергию. Также не бойтесь просить помощи.

Телец

На этой неделе Тельцам необходимо научиться жить в режиме многозадачности. Не бойтесь плыть против течения. Задумайтесь о прохождении психологических тренингов, курсов для развития личности. Также хорошим вариантом будет йога. Это поможет вам увидеть мир иными глазами. Звезды говорят, что ваш организм способен на большее.

Близнецы

Вас ждет неделя настоящего вдохновения. Каждый день вас будут посещать интересные мысли и свежие идеи. Записывайте их в блокнот, чтобы не забыть ничего важного. Потому что этой недели может попросту не хватить на реализацию всего. Успех гарантирован, если будете действовать последовательно и рационально.

Рак

Семейным Ракам звезды советуют посвятить эту неделю себе. Вы так много заботитесь о других, что совсем забыли о собственных интересах. Распланируйте эту неделю по-новому, и жизнь вновь заиграет красками!

Лев

Львам на этой неделе нужно сосредоточиться на семье. Уделяйте свободное время близким и родным. Рутинные заботы, проблемы на работе и плохое настроение часто отвлекают от самого важного. И чтобы не отдаляться, не забывать о важном, не терять связь — организовывайте ужины, звонки, визиты в кругу родителей, братьев, сестер.

Дева

Дев ждет очень интересное знакомство. Для тех, у кого есть вторая половинка, это шанс завести надежного друга или влиятельного человека, который поможет в развитии карьеры. А вот одинокие представители знака смогут начать новые перспективные отношения. Задумайтесь, ведь эта неделя обязательно приведет в вашу жизнь нового человека!

Весы

Весам необходимо прислушаться к своему здоровью! Не пренебрегайте занятиями спортом, больше гуляйте на свежем воздухе. Самое главное — не забывайте о дистанции, масках и средствах дезинфекции. Кажется, вы расслабились. На этой неделе звезды строго рекомендуют быть внимательными и осторожными.

Скорпион

Эмоций через край. Но это далеко не плюс в вашем случае. Ваши вспыльчивость и резкость помешают на этой неделе во многих аспектах жизни. Попробуйте по-другому выстроить коммуникацию с людьми. Это значительно упростит вам жизнь. Порой лучше промолчать, чем наговорить лишнего.

Стрелец

Попробуйте посмотреть на привычные вещи с другой стороны. Обдумайте другой вариант развития событий. Почему вы зациклены исключительно на том, что вам посоветовал кто-то? Уделите время на раздумья и свое планирование. К концу недели прольется ясный ответ на то, что давно гложет.

Козерог

Козерогам не стоит ждать прибыли на этой неделе. Все, на что вы рассчитываете, может в любой момент сорваться. Поэтому станьте немного экономнее. Поберегите деньги и научитесь немного откладывать. В будущем это станет хорошей подушкой безопасности.

Водолей

У Водолеев будут приятные перемены. Наконец-то вы решите давние проблемы, которые все никак не покидали вашу жизнь. Также улучшится самочувствие и наладится общение с тем, с кем давно пытаетесь помириться. Главное — это уверенность в своих силах и желание достичь успеха. Поэтому важен крепкий сон, вкусные обеды и любимая музыка. Не позволяйте мелочам испортить ваше настроение и растратить энергию.

Рыбы

Помните, чем больше обязанностей вы берете на себя, тем сильнее сгораете на работе. Это касается и домашнего быта. Почему вы стесняетесь попросить своего партнера вам помочь? Звезды обещают, что ваш близкий человек вас поймет и поможет. Он просто даже не догадывается, как вам сложно. А Рыбам пришло время позаботиться о собственном здоровье и хорошем самочувствии. Обязательно включите в эту неделю массаж.

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