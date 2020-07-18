Сегодня в эфире телеканала СТБ мы увидели финальный 21 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2. На прошлой неделе участники начали готовить блюда из отходов. Но чем еще удивлял 21 выпуск? Узнайте уже сейчас в нашем материале.

Финальный выпуск начался с интересного конкурса. На кухню вернулись те, с кем финалисты работали все время на проекте, – выбывшие участники шоу! Все они поднялись на балкон, а финалисты уже увидели продукты для предпоследнего конкурса. Это были те самые ингредиенты, которые парни использовали для своих коронных блюд на кастинге шоу.

Только им предстояло готовить из этих продуктов совершенно другие блюда. Также судьи дали участникам 5 минут на то, чтобы выбрать дополнительный ингредиент в кладовке. Давид взял кинзу, Влад — ксантан, Женя выбрал желатин, а Саша – креветки. На задание жюри выделили участникам только один час.

Женя приготовил запеченную тыкву с апельсиновой цедрой, желе из бланшированного шпината и языка. Блюдо понравилось Ольге Мартыновской, но претензии к приготовлению языка все же были. Влад приготовил утиную грудку с банановой эспумой с корицей. Его финальное блюдо не удивило жюри, ведь подача была почти такой же, как и на кастинге. А сама грудка, по мнению Эктора, вышла сухой и совсем не сочной.

А вот Эдуард в этот раз приготовил репу с баклажанами, бобами и грибами. Эктор назвал это блюдо настоящим произведением искусства! Суровый судья не нашел в нем ни одной ошибки! Давид презентовал каре баранины с овощами. Но мясо оказалось сухим, а лук в блюде – сырым. Саша сегодня готовил цветную капусту с курицей и креветками. Это блюдо отметили все члены жюри.

По итогу, в шаге от суперфинала кухню покинули Владислав и Давид. После этого суперфиналисты — Эдуард, Евгений и Александр — начали готовить свои последние блюда на проекте «МастерШеф. Профессионалы»-2. Для этого участники заранее составили собственные меню, в которые входило по три разных блюда. На это задание судьи выделили 2,5 часа.

Когда время закончилось, члены жюри начали оценивать холодные закуски суперфиналистов. Первым на вердикт к судьям вышел Саша. Он приготовил устрицу, а также заинтриговал всех необычной подачей блюд. Так как 2,5 месяца на шоу участник работал по правилам проекта, сегодня Саша решил изменить систему и предложил судьям играть по его правилам. Члены жюри следовали указаниям Саши. Они закрыли глаза, полностью расслабились и доверились участнику.

Саша кормил членов жюри из собственных рук! Он сделал устрицу из грибов, тем самым хотел обмануть вкусовые рецепторы экспертов. Но хитрость не сработала – Эктору не понравилась затея Саши, ведь грибы не передавали настоящий вкус и кислинку устриц.

Следующим вердикта ждал Женя. Он приготовил фуа-гру в куриных яйцах. Для подачи использовал сухой лед. Блюдо понравилось членам жюри, но Ольге Мартыновской не хватало специй.

А вот блюдо Эдика в этот раз пробовал Владимир Ярославский. В качестве закуски участник приготовил фаршированный баклажан. Но судье не понравилось блюдо из-за нехватки соли.

После этого жюри начали оценивать основные блюда участников. Первым был Женя. Он приготовил треску в мисо-маринаде с двумя соусами. С самого начала суперфиналист удивил жюри необычной подачей блюда. Треску он приготовил на специальном гриле в виде конструкции из гвоздей. Презентация вышла эффектной и не затянутой. Вкус тоже удивил судей. А Эктор даже потребовал рецепт этого непростого блюда!

Эдик приготовил белокочанную капусту и имитированные ребра из капусты. Эта идея очень вдохновила членов жюри, также Ольга Мартыновская отметила необычный вкус. Но вот Эктору не понравился резкий вкус хрена в блюде.

Саша приготовил сома с копчеными вешенками и устричным соусом. Но участник подал рыбу целиком и не разобрал ее перед гостями. Эта презентация смутила членов жюри. Вешенки пришлись по вкусу Владимиру Ярославскому, но рыбу, по его мнению, есть было невозможно!

От следующего конкурса зависело окончательное решение жюри. Участники начали презентовать свои последние блюда – десерты. Женя приготовил классический десерт баварезе и сферу из крем-сыра с добавлением пюре манго и молока. Владимир Ярославский оценил впечатляющую презентацию и необычайный вкус.

Эдик приготовил десерт из топинамбура, пастернака, ванили и облепихи. Эктору понравился вкус десерта, ведь на протяжении всего шоу именно это блюдо было ахиллесовой пятой участника. А вот Саша презентовал собственные конфеты из устрицы и карамели. Но члены жюри не были готовы к такому необычному вкусу десерта.

Но кто же удивил судей своими блюдами больше всех? Кто стал победителем второго сезона «МастерШеф. Профессионалы»?

Победителем второго сезона стал Евгений Грибеник! Именно он получил сертификат на обучение во всемирно известной кулинарной школе Le Cordon Bleu и миллион гривен!

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