Сегодня зрители телеканала СТБ увидели грандиозный финал проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2. Лучшим шеф-поваром страны стал Евгений Грибеник. Именно его меню поразило членов жюри своей оригинальностью и вкусовыми качествами. На что потратит свой миллион новоиспеченный победитель? И как изменилась его жизнь после победы? Читайте прямо сейчас!

Как изменилась ваша жизнь после победы на «МастерШеф. Профессионалы»-2?

Я как работал, так и работаю. Единственное, что изменилось, ― люди на улице узнают, и приходится маску надевать (смеется. ― Прим. ред.).

Что вы почувствовали, когда одержали победу?

Были очень смешанные чувства. С одной стороны ― я молодец, а с другой стороны ― я сознательно участвовал в проекте, читал, учил по ночам рецепты для того, чтобы выиграть. Поэтому, возможно, это звучит самоуверенно, но эта победа ― подтверждение всех моих усилий.

На что вы потратите выигранный миллион?

Половину денег я уже потратил, а другую половину потрачу на обучение. У меня уже есть четкие планы, где именно я хочу учиться, и рестораны для стажировки я себе выбрал. От некоторых ресторанов уже есть положительные ответы о стажировке, но посмотрим, как пандемия коронавируса повлияет на перемещение людей между странами.

С кем вы сейчас общаетесь из участников проекта?

Только с Никитой.

Какие у вас сейчас эмоции после выигрыша? Верите в то, что стали победителем «МастерШеф. Профессионалы»-2?

Честно говоря, я не эмоциональный человек. Мне кажется, что мой ребенок, который присутствовал на финале, радовался больше, чем я. Тогда был настолько эмоциональный день! Мы выложились и физически, и морально. Сначала было опустошение, я реально понял, что выиграл, только на следующее утро, когда меня жена разбудила и начала поздравлять. Я спокойно принял душ, оделся и поехал на работу. Мне уже звонили люди, поздравляли, гуляли, приехал в ресторан, а там шампанское при всех открывают… Говорю, подождите! Выиграл, и выиграл! Меня поздравляли и руководство ресторана, и владельцы, они, по-моему, были счастливы на тот момент больше, чем я. Я как-то спокойно эту новость воспринял, потому что за три месяца мы очень сильно устали. У нас был такой интенсив, что эмоций сильных не было.

Другие бы праздновали это событие как минимум несколько месяцев!

Да, но у меня не было времени для празднований… На носу было много работы в ресторане. Эти дни были как раз очень прибыльными для заведения, и нужно было подготовиться для того, чтобы не только показать себя, но и не посрамить честь ресторана, свое имя.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ