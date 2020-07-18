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Кто стал победителем шоу «МастерШеф. Профессионалы»-2

18.07.2020

Стало известно, кто одержал победу в шоу «МастерШеф. Профессионалы»-2. Состоялось последнее испытание, после которого мы узнали имя победителя. Кто унес домой миллион гривен и звание лучшего кулинара-профессионала страны — читайте в материале.

Победителем «МастерШеф. Профессионалы»-2 стал Евгений Грибеник. Нынче ему 35 лет и он работает шефом в ресторане «Фабиус». На кухне Евгений с 15 лет. Он начинал еще с советских котлет, поварского училища и работы в Киото. После школы Ferrandi и Баскского кулинарного центра пришел к новым техникам и работе с сезонными продуктами. 

Долгое время Евгений работал бренд-шефом в сети ресторанов «Козырная Карта» и шефом-диетологом в клинике «Исида». Преподает в Кулинарной академии Ассоциации шеф-поваров Украины. Более того, именно Евгений кормил гостей на свадьбе Насти Каменских и Потапа. Также он готовил для президентов Украины! 

В суперфинале Евгений боролся за победу с Эдиком и Сашей. На балконе были родственники суперфиналистов и остальные участники «МастерШеф. Профессионалы»-2. После оглашения результатов никто не сдерживал своих эмоций. Особенно радовались участники проекта и дочь Жени. Евгений владеет множеством техник, неустанно работает над собой, а его кулинарный путь выходит на новую ступень развития.

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