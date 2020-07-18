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Гороскоп на 19 июля 2020 года от экстрасенсов СТБ

18.07.2020

Гороскоп на 19 июля 2020 года знает, какие незначительные вещи способны кардинально изменить ваш день. Читайте астрологический прогноз от экстрасенсов СТБ на 19 июля 2020 года в нашем материале.

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Овен

Бросить все — вы всегда успеете. Запомните: если сейчас потрудитесь, далее будете наслаждаться прекрасным результатом. Пока необходимы ваши усилия. 

Телец

Прекрасный день, который вдохновит вас поделиться со всеми своим счастьем. Это придаст много сил и энергии для будущей работы. Вы на верном пути. И помните: кто отдает, тот и получает.

Близнецы

Сегодня вы примеряете роль лидера. У вас отлично получается, хотя раньше вы даже не замечали за собой таких качеств. Продолжайте в том же духе. 

Рак

Попробуйте себе позволить немного слабости. Зачем каждый раз думать, что вы сильный человек и со всем справитесь? Организму необходим отдых. Не доводите до осложнений. 

Лев

Вы уже давно хотите разобраться в себе, своем доме и мыслях. Воскресный день — прекрасная возможность. Не откладывайте на будние дни! 

Дева

Сегодня кто-то преподнесет вам очень интересный подарок. Это могут быть как и материальные блага, так и просто комплимент от очень важного человека. Главное, будьте открыты окружающим. 

Весы

Проведите день в кругу семьи. Поделитесь с ними своими переживаниями, волнениями, планами. Кажется, вы стали забывать, кто для вас самый близкий человек.

Скорпион

Уже давно пора выйти из зоны комфорта. Вы можете многое, если наконец-то поверите в свои силы. Совершите тот самый шаг, о котором задумывались на протяжении последних недель. Успех вам гарантирован.

Стрелец

Начинайте день не спеша. Выходной — он на то и выходной. Неспешный завтрак, затем чтение недельных новостей и звонок другу. Выберите фильм, о котором наслышаны, и усаживайтесь отдыхать. 

Козерог

Козерогам стоит быть внимательнее к своим желаниям. Слишком большие затраты уходят пока в пустую. И вскоре вы это поймете. Поэтому более рационально подходите к покупкам.

Водолей

Обращайте внимание на мелочи. Из них состоит ваш сегодняшний день. Стоит немного потерять бдительность, как вы сразу же рискуете быть обманутым. 

Рыбы

Звезды сулят вам переживания и даже грусть. Этот день нужно просто  пережить, постараться не включать грустных песен и тем более не позволять плохому настроению пленить вас. 

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