Творческий экспериментатор Эдуард Канарян влюбил в свои необычные блюда множество зрителей проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2. В суперфинале участник допустил несколько ошибок, которые стоили ему победы на шоу. Но изменил бы он сейчас концепцию своего финального меню? И как изменилась жизнь Эдуарда Канаряна после проекта? Читайте прямо сейчас!

Как изменилась ваша жизнь после проекта?

После шоу я работаю шефом и развиваю собственный YouTube-канал. У меня появился друг, с которым мы воплощаем различные кулинарные идеи для канала.

С кем из участников «МастерШеф. Профессионалы»-2 вы общаетесь?

Если честно, то ни с кем…

Ольга Мартыновская обмолвилась в интервью для читателей сайта телеканала СТБ, что пригласила бы вас работать к себе в ресторан, если бы вы согласились. Что вы думаете по этому поводу?

Если честно, то не знаю. Все зависит от случая. Может, и да, а может, и нет. Если бы у меня было время, то, возможно, я бы и поехал… Я бы тоже пригласил ее работать к себе на кухню! (Смеется. ― Прим. ред.).

Вы пошли бы на 3 сезон «МастерШеф. Профессионалы»?

Я не пойду точно, потому что мне кажется, что мне это сейчас не нужно…

Очень утомительно было на шоу?

Нет, на самом деле, я даже не устал. Я не смог бы сниматься снова в проекте, потому что сейчас мне это просто не интересно.

Как отреагировали ваши родители, когда узнали, что вы дошли до суперфинала?

Сказали, что это слабый результат.

Дойти до суперфинала ― это невероятно круто!

Нет, мне кажется, что это действительно плохой результат.

А вы бы изменили сейчас концепцию своего финального меню?

Думаю, что нет. Я придумал это меню, когда на проекте осталось 10 участников. Поэтому я принципиально это не менял. Я понимал, что у меня есть концепт и он довольно крутой.

Вас узнают на улицах после участия в шоу?

Нет, не узнают. Мы сегодня шли утром по улице, и там было очень много людей. Я думал, что, может, сейчас узнают, но нет. Говорят: «Маску надень, черт!» (смеется. ― Прим. ред.).

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