Юлия Гиря: Проект «Наречена для тата» полностью изменил мою жизнь

17 июля на проекте «Наречена для тата»-3 состоялся очередной финал. Юлия Гиря решила сказать «да» своему избраннику ― Роману Шульге. Паре было сложно строить отношения на камеру, и это было заметно: смущенная Юля и скромный Рома. О том, почему Юля решила принять участие в проекте и как она изменилась после реалити, читайте в нашем материале.

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Почему вы решили принять участие в проекте?

У меня были свои цели и свои мечты. И я хотела, чтобы проект мне помог в этом.

И проект вам помог?

Да.

Какое было первое впечатление, когда вы увидели Романа?

Мне он понравился сразу же. Приятный мужчина. Симпатичный.

За время совместного проживания это впечатление изменилось?

Нет. Рома мне сразу понравился, и чем больше я его узнавала, тем моя симпатия становилась сильнее. Мне однозначно повезло с мужчиной.

Отношения строились на камеру. Это вам мешало?

Да, мне это очень мешало. Я абсолютно непубличный человек, и камеры вызывали у меня сильный дискомфорт.

Вы хотели бы что-то изменить во время проекта?

Я абсолютно ничего бы менять не стала. Все случилось так, как случилось. Я ни о чем не жалею.

Проект вас изменил?

Да, меня точно изменил проект. Но пока сложно сказать, что именно изменилось. Думаю, мне нужно время, чтобы осознать все, что произошло. Ведь принимать участие в таком реалити очень сложно. Теперь нужно выдохнуть и все осмыслить. Но я очень рада, что мне посчастливилось принимать участие в таком проекте. Это изменило меня и мою жизнь.

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