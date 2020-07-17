Ольга Мартыновская известна как победительница 3 сезона «МастерШеф». После финала она продолжила развиваться в кулинарном мире уже на международном уровне и достигла значительных высот. Судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Ольга Мартыновская специально для читателей сайта STB.UA рассказала о суперфинале грандиозного кулинарного шоу, своих любимцах на проекте и членах жюри.

Какие у вас отношения на проекте с другими членами жюри?

С самого начала мы боялись Эктора. Ведь когда становишься участником ― ты очень дрожишь, переживаешь, боишься мнения именно этого члена жюри. Потому что Эктор ― крутой иностранный супершеф, и перед ним не хочется ударить в грязь лицом. А уже потом, когда я стала победительницей шоу, мы с Эктором начали работать вместе. После проекта он позвал меня к себе поработать, чтобы дать мне возможность еще поучиться, найти свое место в Киеве, так как в то время я еще жила в Николаеве. Когда эксперт открывал свою первую академию, то привлек к этой работе и меня. К тому времени я была будто под родительским крылом! Для меня это большая честь, потому что никого из участников он на работу к себе не брал, а в меня поверил. Нам было суперкомфортно именно в сотрудничестве. Поэтому вернуться на «МастерШеф» уже как коллега, а не участница ― это просто подарок судьбы! Я вижу, что отношения у нас абсолютно откровенные и искренние. У нас нет никакой надменности, борьбы между собой. И Владимир, и Эктор, и я ― каждый на своем месте!

А как вы относитесь к Владимиру Ярославскому?

Когда я была беременна, мой бывший муж работал в ресторане Владимира Ярославского. Он всегда говорил, какой у них шеф эмоционально неуравновешенный. Что у него меняется настроение по 100 раз в день, что если ты опоздал ― то тебя или увольняют, или наказывают, или вычитывают. Он хоть и небольшого роста, но вроде какого-то чертяку имел внутри!

Когда пришло время первых съемок на проекте, я задумалась: «Что меня ждет? Наверное, буду искать защиты у Эктора, потому что сейчас малый как разнесет» (Смеется. ― Прим. ред.). Но потом я узнала, что на самом деле он довольно спокойный, иногда дурковатый, но в то же время мудрый, рассудительный и умный. Правда, я просто в восторге от того, что мое мнение о нем изменилось в другую сторону!

А на что вы обращаете внимание в первую очередь при оценке блюд участников?

Первое впечатление ― это всегда визуал! В конце концов, как и в жизни. Как бы ты ни хотел, но на женщину обращают внимание тогда, когда она принаряженная и в красивом платье. С блюдами так же, но в кулинарии сложнее, потому что у каждого свой вкус. У каждого свое понятие красоты, у каждого свой стиль и предпочтения. Я люблю простоту, легкую брутальность и изысканность. Но блюдо должно быть обязательно сочным и живым. Как человек, у которого блестят глаза, понимаете? Поэтому визуальный аспект ― это первое, на что я обращаю внимание.

Как вы думаете, какая черта поможет одержать победу в этом сезоне?

Наши финалисты ― суперсильные и разные в своих взглядах. Есть две вещи, которые помогут сегодня победить: «хард ворк» и удача. Потому что ты можешь быть суперталантливым, сконцентрированным и уверенным в себе, но в суперфинале что-то может пойти не так. В этот день может как-то не так сработать плита или текстура продукта, температура. Поэтому удача ― это такая штука, которую надо иметь.

Есть ли у вас фавориты на проекте?

Мне нравятся многие участники по-своему. Все разные, но в этом сезоне было несколько человек, которые мне импонировали по духу. Это Никита, Валентин, Максим, Давид, Виктор, Евгений, Саша и Эдик. Все они ― очень сильные, опытные и профессиональные участники! Например, Максим Высоцкий ― очень интересный персонаж! Я просто удивлялась его умению настолько вкусно готовить соусы, мясо и рыбу! Также я в восторге от того, как вырос на проекте Давид. За эти несколько месяцев он прошел огромный этап: от шашлычника высшего уровня до настоящего шеф-повара. Уже сейчас он может взяться за все: и за десерт, и за выпечку, и за приготовление мяса.

Как по мне, ошибочное впечатление о себе производит Виктор. С самого начала знакомства думаешь, что он как гопник с Троещины, а на самом деле ― человек с огромным сердцем! Он очень человечный, статный, со стержнем! А вот Евгений ― очень опытный участник. Подставить или обойти кого-то ― не в его правилах. А Саша ― это вообще явление Господне (Улыбается. ― Прим. ред.). Он еще так молод, вдохновлен и интересен! Конечно, мы много его критиковали, но я видела довольно много молодых людей в его возрасте, которые вообще еще ничего не делают и сидят у родителей на шее. А это тот парень, который идет напролом! И это ― прекрасно! Даже если у него что-то не получается, Сашу надо хвалить и поддерживать, потому что таких, как он, очень мало!

А как насчет других участников?

С самого начала шоу мне еще импонировал Эдуард. Еще лет 5 назад мы встретились на одном из кулинарных конкурсов во Львове. Тогда мы были очень разочарованы, потому что выиграли люди, которые приготовили простые блюда, в то время, когда мы привезли прогрессивные, разнообразные рецепты.Тогда он мне очень запомнился. После этого я его увидела на кастинге и была рада с ним пообщаться. Конечно, он немного тяжеловат в своем энергетическом кругу, потому что Эдик не подпускает к себе близко людей. Также мне очень импонирует его видение продуктов, то, с каким уважением он относится к их естественности. Направление, по в котором он работает, ― очень европейское, оно оценивается высоким уровнем, мишленовскими звездами! Поэтому Эдик ― это чистый сегодняшний тренд! На сегодня это то, что действительно нужно Украине! Она еще не совсем готова, и он сам не сможет этого сделать, но таких людей в отечественной кулинарии нам нужно больше! Я не знаю, выиграет он или нет, но я бы имела смелость пригласить его во Францию ​​и помочь ему там. Проехаться по классным ресторанам, в гости к шефам, которых я знаю лично. Я постараюсь это сделать, но чуть позже.

А вы бы взяли его к себе на работу?

Если бы Эдик согласился работать в моем ресторане, то я бы его пригласила!

Не пропустите суперфинал «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 18 июля в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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