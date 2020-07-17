«Наречена для тата»: участники 3 сезона романтического проекта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

5 июня в 19:00 на СТБ стартовал 3 сезон романтического реалити «Наречена для тата», в котором одинокие отцы ищут свою вторую половинку. Третий сезон будет весьма необычным, ведь сразу 8 одиноких пап попытаются построить гармоничную и счастливую семью. Читайте в нашем материале подробнее о каждом из участников и попробуйте угадать, кто из них найдет на проекте свою вторую половинку.

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Бузаков Максим

Максим родился и вырос в Донецке, с 15 лет занимался танцами. В юности у него не было отбоя от девушек. Со своей будущей женой Катей познакомился на втором курсе Донецкого университета. Спустя несколько лет узнал, что вскоре станет папой. Максим тут же сделал предложение маме своего будущего ребенка и активно начал искать средства для семьи. Однако в годы кризиса мужчина потерял работу. Семья не смогла справиться с испытаниями, и пара приняла решение развестись.

В 2015 году из-за боевых действий на Востоке Украины бывшая жена с семьей переехала в Киев. Максим остался в Донецке, но вскоре решил, что хочет изменить свою жизнь. Он переехал в Киев, чтобы быть ближе к дочери. Аня обеспокоена одиночеством папы и хочет, чтобы у него появилась женщина, которая станет ему надежной спутницей жизни.

Гладкая Маргарита

Маргарита считает себя позитивной и веселой девушкой, несмотря на все трудности, которые ей пришлось пережить. Она практически с первого взгляда влюбилась в своего мужа. Пара поженилась, вскоре родилась дочь София. И Рите казалось, что у них прекрасная семья, пока муж не уехал на заработки в Москву. Там у него появилась новая женщина. Рита узнала о любовнице, но простила мужа и попыталась сохранить семью ради ребенка. Но все попытки помириться и снова сойтись провалились. Он вернулся назад к любовнице в Москву. С тех пор с ребенком отец перестал общаться и даже во время своих редких визитов в Харьков к дочери не приезжает.

Сейчас Маргарита открыта для отношений, она часто путешествует с ребенком по Украине, посещает выставки, концерты, знакомится с новыми людьми, но того, кто бы зацепил ее по-настоящему, так и не встретила.

Святокум Денис

Денис всегда умел зарабатывать деньги. Он основал свою консалтинговую компанию. Со своей будущей женой Настей познакомился в 23 года, ей было 17. Его привлекло то, что девушка была родом из провинциального городка, а еще преподавала танцы маленьким детям. Денис посчитал, что из нее получится хорошая жена. Через три года молодые люди поженились. Однако девушке не хотелось убирать, готовить, заботиться о внешнем виде мужа, и пара стала ссориться. Они решили расстаться, но Настя забеременела. Правда, рождение дочки отношения между супругами не наладило. Но несмотря на негативный опыт, Денис верит, что обязательно встретит семейную девушку с правильными ценностями.

Гриник Татьяна

Первые серьезные отношения у Тани завязались в институте. Руслан красиво ухаживал, заботился, и очень быстро Таня переехала к нему. В 19 лет забеременела. Однако в это время у гражданского мужа начались проблемы на работе. Руслан впал в депрессию. Таня пыталась его поддерживать: будучи беременной, пошла на вторую работу. Муж сидел дома. Гормоны, хроническая усталость – Таня начала скандалить с мужем и на девятом месяце ушла к маме. Родилась дочка Александра. Таня надеялась, что помирится с отцом ребенка и вернется домой. Но Руслан заявил, что не готов к детям и серьезным отношениям. Таня не хочет размениваться на необязательных мужчин, она мечтает встретить весёлого, харизматичного, активного парня с семейными ценностями.

Игорь Бубнов

Игорь был дважды женат. По его словам, за свои ошибки в первом браке он расплатился во втором. Игорь безумно любил свою супругу – исполнял все прихоти, но в один момент женщина сообщила, что уходит к другому. Сейчас Игорь воспитывает племянника Артура, которого называет сыном, а тот его – отцом. После предательства жены он считает Артура самыми родным человеком и живет ради него. Мечтает иметь ребенка от любимой женщины и воспитать его в полной семье.

Инна Волошко

В 25 лет в соцсети Инна познакомилась со своим будущим мужем. Парень жил в Киеве. Спустя некоторое время молодые люди начали жить вместе в столице. Они не планировали детей, но через 4 месяца Инна забеременела. После рождения ребенка муж изменился: начались ссоры. Мужчина был авторитарен. Инна не хотела мириться с конфликтами и, забрав ребенка, уехала назад в родительский дом.

После развода девушка круто поменяла свое мировоззрение – из домохозяйки она превратилась в настоящую бизнес-леди. Она очень много работала. Сегодня Инна достигла позиции директора в своей небольшой структуре. Девушка даже открыла студию красоты в своем городе.

Роман Шульга

Роман родом из Чернигова, воспитывает 11-летнего сына Никиту. На проект обратилась бывшая жена Романа Юля с просьбой устроить личную жизнь своего экс-супруга. По ее словам, он все свое время посвящает сыну и никак не может найти любимую женщину. Сам мужчина признается, что после болезненного расставания с женой не заводил серьезных отношений, вся его жизнь сосредоточена на ребенке. На проекте Роман попытается построить отношения с Юлией Гирей.

Юлия Гиря

Юля одна воспитывает 8-летнего сына Данила. Когда женщине было 25, она познакомилась со своим будущим мужем. По ее словам, он был очень внимательным и обходительным. Но в какой-то момент она почувствовала безразличие со стороны супруга. Как выяснилось, он ухаживает за другой. Юля не смогла простить предательство и подала на развод. Несмотря на привлекательную внешность, Юле тяжело заводить новые знакомства с мужчинами. Благодаря проекту ей хотелось бы понять, в чем ее проблема, и найти достойного мужчину, для которого она станет единственной. На проекте Юлия будет пытаться построить отношения с Романом Шульгой.

Евгений Рыжков

Веня называет себя мастером решать разного рода вопросы. Мужчина живет в Кривом Рогу и сам воспитывает 2-летнюю дочь Веру, в которой души не чает. Со своей бывшей женой он познакомился еще в школе. После 10 лет гражданского брака Евгений случайно в кафе встретил девушку. У молодых людей завязалось общение, которое со временем переросло в страсть и роман. Мужчина не смог выбрать одну женщину, поэтому жил фактически на два дома. Но вскоре все раскрылось. На проекте Евгений будет пытаться строить отношения с Анастасией Томиной.

Анастасия Томина

Первые и единственные серьезные отношения у девушки были с мужчиной вдвое старше (ей было 20, ему – 40). Он красиво ухаживал, дарил дорогие подарки. Закрутился роман, но вскоре они отдалились. Мужчина откровенно заглядывался на других девушек. Настя ревновала, злилась. Вскоре пара рассталась. Девушка тяжело переживала расставание – была депрессия. С тех пор она не доверяет мужчинам. На проекте Настя будет пытаться построить отношения с Евгением Рыжковым.

Артем Топчий

Артем в разводе около 4 лет. С бывшей женой Анной познакомились на студенческой тусовке. Пара поженилась, когда парню было 19 лет. Однако отношения не сложились. У Артема была еще одна попытка завязать отношения. Однако и им не суждено было просуществовать долго. Артем считает, что ему не везет с девушками, все время попадаются те, которые его используют или не готовы к серьезным отношениям. Он мечтает встретить семейную женщину. На проекте Артем будет пытаться строить отношения с Кариной Белой.

Карина Белая

Несмотря на юный возраст, Карина пережила настоящую трагедию в отношениях. Пара жила вместе. Мужчина был заботливый и внимательный. Карина жутко ревновала парня к бывшей, даже если и повода не было. Но он стойко переносил все «приступы ревности», пока однажды не вышел из дому… и больше не вернулся. Карина и родители парня искали его, писали письма во все инстанции, но толком ничего узнать так и не удалось. Уже 3 года молодой человек числится пропавшим без вести. Девушка вспоминает первые полгода поисков как самое ужасное время в своей жизни: ей не хотелось выходить из дому и даже жить. На проекте Карина будет строить отношения с Артемом Топчием.

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