«Наречена для тата»-3 выпуск 7: Остались ли вместе Юля и Рома?

Сегодня, 17 июля, в эфир телеканала СТБ вышел седьмой выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. В этом эпизоде зрители познакомились с новой парой проекта. Как сложатся эти отношения? Также состоялся финал у Романа Шульги и Юлии Гири. Осталась ли пара вместе? Или Никита сделал все возможное, чтобы его отец отказался от Юли? Подробнее читайте в материале.

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В 7 выпуске состоялся финал одной из самых романтичных пар проекта — Романа Шульги и Юлии Гири. Но перед этим им еще предстояло отметить день рождения Никиты. Юля и Рома решили устроить вечеринку на пляже в стиле кино, ведь Никита мечтает связать свою жизнь с телевидением. С самого утра Юля и Рома приготовили сюрприз для Никиты, однако парень его не оценил.

Все же его настроение улучшилось на пляже. Именно там Юля и Рома решили устроить праздник, на котором Никита будет исполнять роль режиссера и сам сможет снять фильм. Парень очень хорошо справился с заданием: он четко руководил съемочным процессом и ругал всех, кто, по его мнению, не дотягивал. Больше всех досталось Юле. В какой-то момент она даже хотела уйти…

А вот Денис и Татьяна только начинают узнавать друг друга. Девушка решила сделать сюрприз — она приготовила завтрак. Молодой человек был приятно удивлен. Во время разговора пара обсуждала близкую каждому модель семьи. У Дениса и Тани много общего, однако мужчине показалось, что Таня не готова целиком посвятить себя семье. Смогут ли молодые люди найти общие интересы и останутся ли вместе? Ведь Денис признался, что у него нет бабочек в животе. А его бывшая жена Настя, с которой молодой отец успел познакомить Таню, заподозрила ее в корысти.

В седьмом выпуске зрители познакомились с еще одной парой проекта — менеджером Максимом Бузаковым и продавцом-консультантом Маргаритой Гладкой. Мужчина встретил возможную будущую жену на главной улице страны со своей дочерью. После знакомства пара решила поговорить и отправилась в ресторан. Максиму очень понравилась Маргарита. Он даже предположил, что, возможно, у него могут завязаться новые серьезные отношения.

А пока Маским и Маргарита узнают друг друга, у Романа и Юли пришло время финала. Сможет ли женщина мириться с постоянным присутствием бывшей жены Романа и решится ли познакомить Рому со своим сыном? Все это, а также ответ на главный вопрос, вы узнаете в 7 выпуске романтического проекта «Наречена для тата»-3.

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