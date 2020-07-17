Сегодня, 17 июля, в эфир телеканала СТБ выйдет 7 выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. Телезрители познакомятся с новой парой проекта и узнают, как же завершится финал самой романтичной и нежной пары — Романа Шульги и Юлии Гири. Узнайте все подробности в материале.

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В седьмом выпуске телезрители познакомятся с новой парой проекта — менеджером и нумерологом Максимом Бузаковым и продавцом-консультантом Маргаритой Гладкой. Понравятся ли молодые люди друг другу? Также в этом эпизоде состоится финал самой романтичной пары сезона — Романа Шульги и Юлии Гири. Какое решение примет девушка, и какие палки в колеса будет ставить Никита — сын Романа?

«Это решение далось мне нелегко, ведь в наших отношениях с Ромой очень много “но”», — призналась Юлия перед финалом.

В 7 выпуске проекта вы узнаете:

Какой конфликт произойдет во время празднования дня рождения Никиты? И почему он будет вести себя, как диктатор?

Как пройдет знакомство Тани с бывшей женой Дениса?

Историю новой пары проекта — менеджера Максима Бузакова и продавца-консультанта Маргариты Гладкой.

Почему Никита настроен категорически против Юлии?

Останутся ли вместе Юля и Рома — финал самой нежной пары проекта!

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