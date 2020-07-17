«І будуть люди»: персонажи исторического сериала

Уже этой осенью состоится премьера невероятного исторического сериала «І будуть люди», снятого по одноименному роману Анатолия Димарова. Он построен в форме саги и через призму жизни обычных людей показывает турбулентные этапы ХХ века: Первую мировую войну, революцию, приход советской власти. Каждый из героев по-своему встретил эти изменения, с точки зрения своей правды, но всех их объединяло желание жить, любить и найти свое место в новом измерении истории. Это фильм о людях, которые жили сто лет назад, но так похожи на нас сегодняшних. В сериале представлены 12 основных героев. Кто они ― персонажи главного исторического сериала осени?

Елена

Молодая девушка, сирота. Выходит замуж за Свирида Ивасюту, который на много лет старше ее. Неожиданно влюбляется в молодого наймита Ганжу, который работает у Свирида. Ганжа и Елена пытаются сбежать, но Свирид настигает их и жестоко мстит.

Олеся

Девушка, которая родилась в семье Свирида уже после измены Елены с Ганжой. Никто не знает, чья она на самом деле дочь ― Свирида или Ганжи. Оставшись сиротой, готова всю жизнь покорно работать в хозяйстве своего брата Оксена. Но знакомство и любовь с Федором Светличным переворачивают ее мир.

Свирид Ивасюта

Зажиточный крестьянин, владелец хутора. Уже имея взрослого сына, женится на молодой девушкой Елене, которая влюбляется в наймита Ганжу. Однажды Ганжа и Елена сбегают. Свирид настигает беглецов и, верша свой суд над ними, калечит Ганжу и, потеряв самоконтроль, убивает жену. Попадает на каторгу и через 16 лет, уже будучи седым старцем, возвращается домой.

Оксен Ивасюта

Сын Свирида. Унаследовал хутор отца и его трудолюбие. Имеет спокойный характер, изредка показывает свои истинные эмоции. Его первую жену Варвару убивают дезертиры, и он остается один с двумя сыновьями и младшей сестрой Олесей. А потом, как когда-то его отец, женится на гораздо младшей от него девушке Татьяне. Когда в село возвращается Ганжа и становится председателем сельсовета, Оксена признают «кулаком» и отбирают у него землю.

Василий Ганжа

Трудолюбивый бедняк, который поверил в коммунизм. Трагедия молодости еще больше утвердила в нем ненависть к богатым. Став при советской власти председателем сельсовета, он пытается воплощать ее политику и тем самым мстит «кулаку» Оксену, сыну Свирида. Но стоит Ганже хоть раз критически оценить действия советского руководства, как он сам попадает в опалу.

Татьяна Светличная

Дочь бедного священника. В юности была очень бойкой и озорной. В епархиальном училище подсыпала перец учительнице в табакерку и вообще была лидером среди сверстниц. Но когда ее возлюбленный, юный Олег, предал, то она вышла замуж за нелюбимого, стала замкнутой и неразговорчивой, закрылась в себе. Однако ее настоящее чувство в конце побеждает обстоятельства.

Олег Мирославский

Сын сельского врача, идет по стопам отца, учится в медучилище. Юным влюбляется в Таню Светличную, но очень рано теряет отца, которого убивают красноармейцы-мародеры. Решает идти воевать на стороне УНР против большевиков, а душевные дела отложить на потом, чем очень ранит Таню. После поражения освободительной борьбы скрывает свое истинное «я». Даже живя с другой женщиной, бережет чувства к Тане.

Федор Светличный

Брат Тани, сын священника. Всегда отличался мятежным характером. Рано ушел из семьи, примкнул к большевикам и воспринял войну, как свою стихию. Не питал страха и жалости к врагу, искренне верил, что устанавливает справедливость. Но когда ему предлагают отречься от отца из-за его «поповских корней», он устраивает бунт и губит свою карьеру.

Михаил Гайдук

Хороший хозяин и семьянин, но в то же время имеет в характере что-то воинственное, не прощает обид и унижений. Когда у него отбирают землю, он мстит ― сжигает дом председателя сельсовета. Приговоренный к расстрелу, сбегает из-под стражи, идет с сыновьями в лес и с оружием в руках начинает крестьянское восстание. Даже потеряв все, не отказывается от борьбы.

Николай Гайдук

Сын Михаила Гайдука. Молодой романтичный парень. Мог стать хорошим хозяином на своей земле, но вынужден последовать за отцом поднимать народное восстание. Суровая жизнь в лесах и постоянные бои обострили его характер. Когда отряд отца громят, а самого Михаила Гайдука убивают, Николай возвращается домой с единственным желанием ― отомстить коммунистам. Но встреча с молодой дочерью священника Верой становится ему преградой.

Марта

Вдова горячего темперамента и яркой внешности. Искренне влюбляется в Ганжу, но тот не разделяет ее чувств, из-за чего она очень страдает. Когда Оксен остается один, она берется ему помогать по хозяйству, а потом соглашается спрятать его зерно в своем доме. К Марте приходят представители новой власти и находят скрытое зерно. Теперь Ганжа, как председатель сельсовета, должен отправить ее на каторгу.

Иван Ивасюта

Сын Оксена Ивасюты. Когда отца арестовывают за сокрытие зерна, Иван присоединяется к группе крестьян-повстанцев. Мстит озверевшему комсомольцу Твердохлебу, который проводит конфискации продовольствия в селе на фоне тотального голода.

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