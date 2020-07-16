Уже совсем скоро мы узнаем, кто стал победителем проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2. Редакция сайта STB.UA поговорила с членом жюри «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владимиром Ярославским о его любимом участнике, трудностях оценивания и ярком суперфинале. Читайте эксклюзивное интервью с Владимиром Ярославским прямо сейчас!

Владимир, смог ли кто-то из участников второго сезона вас по-настоящему удивить?

Да! Участники всегда удивляли в разные моменты и на разных испытаниях. Да они и сами все очень разные. Вкус и подача – воспитываются, но в них будет что-то свое и уникальное. Я восхищаюсь, что люди в Украине способны такое делать. Я радуюсь, что на «МастерШеф» мы можем показать, что хватит готовить утиную грудку с ягодным соусом и тому подобное, ведь все в блюде должно быть связано. Из простых и доступных ингредиентов можно сделать чудо. Я чувствовал настоящее восхищение, когда видел, как некоторые участники порой делают талантливейшие вещи. За короткий период из определенных ингредиентов сделать такое блюдо — это прям очень круто! Ты смотришь на него, как на картину Сальвадора Дали, и понимаешь, что это нереально классно: начиная от идеи и исполнения, заканчивая подачей и вкусами. Ты задаешься вопросом: «Ну, как человек так мыслит?». Я ощущаю, что мне нужно больше сконцентрироваться в своей работе на подобном мировоззрении участников. Ведь у нас все воспитывается. Вкус – воспитывается, подача – воспитывается. Поэтому, в идеале, такие подачи также можно воспитать в себе. Но вкус я буду давать свой.

Кого вы бы выделили из участников этого сезона?

Юля – очень сильная женщина! Сколько она боролась, сколько раз попадала в черные фартуки! И она всегда с позитивом воспринимает мир! Я сам всегда хотел бы все воспринимать с позитивом, и когда я это вижу в людях, мне это очень импонирует! Воспринимать трудности через радости и веселые вещи – это крутое качество! Импонирует рвение Влада Мицкевича. Видел, как он гребет, старается, но ему еще очень не хватает базовых знаний и опыта. По Давиду тоже видно, как он читает, растет, изменяется. И если Мицкевичу не хватает знаний, то Давиду не хватает умения работать.

Очень жаль, что Никита вылетел из-за ошибки. У него всегда есть свое, собственное мнение. Женя Грибеник ― молодец. Он монстр старой школы. Он работает, гребет, тоже растет. Эдик умеет иногда из овощей сделать такие классные штуки, что просто уносят! Очень порадовал Валентин Брайчук. Мне было жаль, когда он вылетел на первых испытаниях проекта. В нем мы видим большой потенциал, но ему тоже не хватает жизненного опыта. Саша Цвигун тоже особенный! Он по-хорошему смешной такой (улыбается. — Прим. ред.). Он всегда со своим мнением, старается всегда. Очень важно нас слушать, а ребята иногда не слушают и допускают большие ошибки.

Трудно ли было оценивать профессиональных участников?

Я когда-то сказал, что чему-то полезному можно научиться у простой хозяйки, которая готовит только дома. У каждой ведь есть какие-то свои кулинарные секреты, фишки и классные сочетания. Соответственно и у каждого профи есть все то же, но целый чемодан, это очень интересно ― узнавать и знакомиться с системой оценивания других людей. Каждый из нас субъективен. Почему оцениваем именно мы? Потому что у нас есть какие-то успешные проекты, и мы доказали, что наш вкус, точка зрения и видение кулинарии действительно популярны и правильны. Именно поэтому каждый судья особенно интересен.

Если немного пофантазировать, то кто из судей — какая специя и почему?

Наверное, Эктор Хименес-Браво – душистый перец. Я очень люблю эту специю, ведь она дает тебе нотку гвоздики, мускатного ореха, перца, лаврового листа. Душистый перец очень многогранен, большой и без него никуда. Не знаю почему, но Оля Мартыновская – это гвоздика. Она такая яркая, насыщенная, теплая и просто нравится. Скорее всего я – зеленый маринованный перец. Он резковат, островат, кисловат, достаточно особенный и на любителя.

Что для вас значит «МастерШеф»?

Вообще, «МастерШеф» – это то место, где ты можешь показать на всю страну свои знания, умения, кто ты такой и достичь еще больших высот. Одержав победу, человек, по сути, получает деньги, которые он может потратить на свое маленькое заведение или же уехать учиться куда-то на целый год. На «МастерШеф» всегда можно с кем-то познакомиться, поделиться опытом, увидеть, как мыслят другие, и набраться друзей. Сила в объединении. Украинские повара сейчас начинают это делать. Но это не какие-то псевдоассоциации, а самые настоящие, где дружеские отношения идут вместе с обменом опытом. Именно в таких вещах зарождается большое будущее.

А лично для меня «МастерШеф» – это вдохновение. Я вижу, как люди развиваются, как растет украинская кулинария. Для меня это возможность поделиться своими знаниями и вдохновиться новыми ребятами.

Не пропустите суперфинал «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 18 июля в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

Больше по теме: В 21 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 состоится грандиозный финал проекта!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ