В 21 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 зрители наконец-то узнают, кто станет лучшим шеф-поваром страны! Участники проекта должны будут приготовить по три своих блюда, которые покажут их профессиональный уровень. Но с какими трудностями столкнутся финалисты? И кто станет победителем «МастерШеф. Профессионалы»-2? Узнайте прямо сейчас!

Смотрите в 21 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

Кто из пятерки лучших пройдет в суперфинал проекта?

Какое блюдо рассердило Владимира Ярославского на последнем этапе шоу?

Кто из участников опозорится перед судьями своими необычными выходками?

Кто станет победителем второго сезона «МастерШеф. Профессионалы»?

Не пропустите 21 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже в субботу, 18 июля, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

Video: В 21 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 состоится грандиозный финал проекта! 18 июля 2020 смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 2 - 20 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Мастер Шеф Профессионалы 2020 выпуск 20 (эфир от 18.07.2020)

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