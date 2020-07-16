В 21 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 состоится грандиозный финал проекта!
16.07.2020
В 21 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 зрители наконец-то узнают, кто станет лучшим шеф-поваром страны! Участники проекта должны будут приготовить по три своих блюда, которые покажут их профессиональный уровень. Но с какими трудностями столкнутся финалисты? И кто станет победителем «МастерШеф. Профессионалы»-2? Узнайте прямо сейчас!
Смотрите в 21 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:
- Кто из пятерки лучших пройдет в суперфинал проекта?
- Какое блюдо рассердило Владимира Ярославского на последнем этапе шоу?
- Кто из участников опозорится перед судьями своими необычными выходками?
- Кто станет победителем второго сезона «МастерШеф. Профессионалы»?
Не пропустите 21 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже в субботу, 18 июля, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!
Video: В 21 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 состоится грандиозный финал проекта!
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