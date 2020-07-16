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Премьера Звана вечеря: смотрите первый выпуск 25 июля на СТБ

16.07.2020

Смотрите онлайн премьеру кулинарного шоу Званый ужин с 25 июля на СТБ! В каждом выпуске за столом будут встречаться яркие герои с необычным видением идеального ужина. Участники будут готовить свои фирменные блюда и продумывать концепцию вечера. Победит тот, кто получит больше баллов от соперников. Проводите субботние вечера вместе с СТБ – смотрите онлайн гостеприимную премьеру Звана вечеря в 19:00.

Video: Премьера Звана вечеря: смотрите первый выпуск 25 июля на СТБ


Премьера – Званый ужин начнется уже 25.07.2020 на СТБ. Смотрите новые выпуски проекта Званый ужин

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