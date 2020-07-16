Ароматное малиновое варенье можно использовать в приготовлении выпечки и десертов или употреблять отдельно с чаем, булочкой или мороженым. Это не только очень вкусно, но и по-настоящему полезно: варенье из малины помогает в лечении простуды и укрепляет иммунитет. Чтобы в холодное время года ничто не угрожало вашему здоровью, предлагаем уже сейчас заготовить малиновое варенье на зиму. Как его сварить, расскажет суперфиналистка «МастерШеф. Профессионалы» Юлия Прохода.

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Для приготовления варенья из малины можно брать ягоды любого размера. Главное, чтобы они не были мятыми или подпорченными. Если вы заметили на малине вредителей, предварительно погрузите ягоды в холодную воду с солью (20 г на 1 л) и подождите 15 мин. Затем поместите в дуршлаг и промойте.

Рецепт варенья из малины на зиму

Ингредиенты:

Малина — 1 кг

Сахар — 1 кг

Вода — 1 ст.

Способ приготовления:

Подготовленную малину очистить от плодоножек и поместить в эмалированную кастрюлю. В отдельной емкости сварить сахарный сироп и частями добавить его к ягодам. Варить малину с сиропом на среднем огне около 15 мин., аккуратно помешивая и снимая пену. Когда варенье будет готово, пена перестанет выделяться. Чтобы консистенция получилась более однородной, варенье можно перетереть через сито. Разложите варенье по стерилизованным банкам и закатайте.

Рецепт густого малинового варенья с целыми ягодами

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Ингредиенты:

Малина — 2 кг

Сахарный песок — 3 кг

Вода — 7 ст.

Способ приготовления:

Очистить большие ягоды от мусора, промыть. Дальше готовить сироп: высыпать сахар в кастрюлю, влить воду. Дождаться пока сироп закипит, а сахар растворится. Ягоды малины залить готовым сиропом. Оставить смесь на 3-4 часа. Подготовленные банки и крышки обдать дважды кипятком и обсушить. Далее отделить ягоды от сиропа. Но сироп снова ставить на огонь и медленно варить после кипения еще минут 20. Засыпать малину в сироп. Варить 10 минут, снимая пену. Разложить варенье по стерилизованным банкам и закатать.

Рецепт малинового варенья в мультиварке

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Ингредиенты:

Малина — 1 кг

Сахар — 1 кг

Способ приготовления:

Отберите большие ягоды малины. Промойте их, удалите мусор. Пересыпьте малину в чашу мультиварки. Сверху все засыпьте сахаром. Перемешивать не надо. Далее включить режим «Тушение», установив время на 1 час. За время пока готовиться малиновое варенье промойте банки кипятком. Разложите варенье по стерилизованным банкам и закатайте.

Приятного аппетита!

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