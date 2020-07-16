Как правильно выбрать мясо для шашлыка: советы от Александра Абрамова

От правильного выбора мяса зависит сочность, мягкость и вкус шашлыка. Участник проекта «МастерШеф. Профессионалы» Александр Абрамов поделился несколькими лайфхаками, как выбрать идеальное мясо для приготовления шашлыка из нескольких видов мяса.

Все хотят приготовить мягкое, сочное блюдо, которое удивит всех близких и порадует своими вкусовыми качествами. Участник проекта «МастерШеф. Профессионалы» Александр Абрамов отлично знает, как не только приготовить, но и выбрать идеальное мясо для шашлыка.

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Если есть возможность, то Александр советует покупать мясо для будущего шашлыка исключительно на рынке. Там вы сможете его проверить по всем критериям и быть уверенным, что животное не было выращено на антибиотиках и силиконах. Шеф-повар советует готовить шашлык из свинины, говядины, телятины и цыпленка.

Советы от Саши Абрамова, как правильно выбрать мясо для шашлыка

Как правильно выбрать свинину, говядину или телятину:

Выбирая кусок мяса, лучше всего для шашлыка подойдет именно ошеек. Обратите внимание на цвет мяса! Оно должно быть нежно-розового цвета. Лучше избегать покупки мяса с красноватым оттенком и любым явным наличием крови на мясе. Цвет жировой прослойки также имеет значение! ЛУчше не покупать мясо, у которого жир имеет желтоватый оттенок – это мясо однозначно старого животного и после прожарки шашлык будет жестким и не таким вкусным. Понюхайте мясо. Осмотрите желанный кусок со всех сторон, чтобы не было никаких примесей, грязи, крови и постороннего запаха. Попробуйте мясо пальцем. Если оно упругое – как бы вы его ни мариновали, шашлык будет жестким, как накачанный футбольный мяч. Если мясо легко поддается нажатию, палец проваливается, как в мягкую перину, то такое мясо после жарки будет нежным и сочным.

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Как правильно выбрать цыпленка:

Лучше всего подойдет для жарки на костре именно домашний цыпленок. Выбирая мясо цыпленка, особенно важно покупать его на рынке, а не в супермаркете. Обратите внимание на цвет кожицы. У фермерского цыпленка должна быть желтоватая кожа (светлого или темного оттенка). Такую разновидность еще называют « кукурузный цыпленок », и характерный желтый цвет кожи появляется именно из-за правильного питания зерновыми и особенно кукурузой.

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