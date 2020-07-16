Гороскоп на 17 июля 2020 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 17 июля 2020 года подскажет, что поможет сделать этот день максимально эффективным. Подробный астрологический прогноз от экстрасенсов СТБ на 17 июля – в нашем материале.
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Овен
У Овнов сегодня будет достаточно много работы, поэтому примите ситуацию такой, какая она есть. Но помните, что важно обеспечивать себя и качественным отдыхом.
Телец
Вы во многом себе отказывали последнее время, теперь можно и побаловать себя. Начинайте утро с вкусного и медленного завтрака, слушайте любимую музыку и отправляйтесь на вечерние прогулки по городу.
Близнецы
Учтите прошлые ошибки, чтобы на этот раз все шло как по маслу. Сейчас благоприятный период для новых свершений, а также старта новой любовной истории.
Рак
Не замыкайтесь в себе, разбитое сердце ― не повод опускать руки. Вы достаточно успешны, просто займитесь делом. Таким образом сможете отвлечься и направить всю энергию не на страдания, а на полезное дело.
Лев
Львам всю неделю очень сложно войти в рабочий темп, но не отчаивайтесь, это состояние отпустит вас сегодня после обеда.
Дева
Вы просто обязаны начать экономить. Много средств тратите на абсолютно ненужные вещи. Звезды рекомендуют вам составить список с самыми необходимыми вещами и следовать ему.
Весы
Осторожнее обращайтесь с техникой, ведь у вас сегодня все просто валится из рук. Также будьте бдительны в общении с малознакомыми людьми. Не принимайте никаких предложений.
Скорпион
Скорпионов терзает вопрос: быть или не быть? Сегодня звезды рекомендуют выбирать первый вариант.
Стрелец
Поговорите серьезно со своим партнером, расскажите о своих чувствах. Иначе рискуете потерять его. Он также сейчас переживает сложный период и находится на раздорожье. Поддержки от вас он уже и не ждет. Однако еще не поздно все поменять.
Козерог
Козерогов наполняют новые чувства. Это прекрасное время, когда вы полны желанием действовать, сворачивать горы и работать. Совмещайте приятное с полезным.
Водолей
Сегодня все ваши решения будут верными. Звезды разрешают раздавать советы, все будет во благо. К тому же к вам обратятся многие друзья за помощью.
Рыбы
Рыбам время уединиться с любимым человеком. Организуйте романтический вечер при свечах. Это поможет вам вернуть былую страсть в отношения.