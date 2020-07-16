Гороскоп на 17 июля 2020 года подскажет, что поможет сделать этот день максимально эффективным. Подробный астрологический прогноз от экстрасенсов СТБ на 17 июля – в нашем материале.

Больше по теме: Любовный гороскоп на 2020 год от Хаяла Алекперова

Овен

У Овнов сегодня будет достаточно много работы, поэтому примите ситуацию такой, какая она есть. Но помните, что важно обеспечивать себя и качественным отдыхом.

Телец

Вы во многом себе отказывали последнее время, теперь можно и побаловать себя. Начинайте утро с вкусного и медленного завтрака, слушайте любимую музыку и отправляйтесь на вечерние прогулки по городу.

Близнецы

Учтите прошлые ошибки, чтобы на этот раз все шло как по маслу. Сейчас благоприятный период для новых свершений, а также старта новой любовной истории.

Рак

Не замыкайтесь в себе, разбитое сердце ― не повод опускать руки. Вы достаточно успешны, просто займитесь делом. Таким образом сможете отвлечься и направить всю энергию не на страдания, а на полезное дело.

Лев

Львам всю неделю очень сложно войти в рабочий темп, но не отчаивайтесь, это состояние отпустит вас сегодня после обеда.

Дева

Вы просто обязаны начать экономить. Много средств тратите на абсолютно ненужные вещи. Звезды рекомендуют вам составить список с самыми необходимыми вещами и следовать ему.

Весы

Осторожнее обращайтесь с техникой, ведь у вас сегодня все просто валится из рук. Также будьте бдительны в общении с малознакомыми людьми. Не принимайте никаких предложений.

Скорпион

Скорпионов терзает вопрос: быть или не быть? Сегодня звезды рекомендуют выбирать первый вариант.

Стрелец

Поговорите серьезно со своим партнером, расскажите о своих чувствах. Иначе рискуете потерять его. Он также сейчас переживает сложный период и находится на раздорожье. Поддержки от вас он уже и не ждет. Однако еще не поздно все поменять.

Козерог

Козерогов наполняют новые чувства. Это прекрасное время, когда вы полны желанием действовать, сворачивать горы и работать. Совмещайте приятное с полезным.

Водолей

Сегодня все ваши решения будут верными. Звезды разрешают раздавать советы, все будет во благо. К тому же к вам обратятся многие друзья за помощью.

Рыбы

Рыбам время уединиться с любимым человеком. Организуйте романтический вечер при свечах. Это поможет вам вернуть былую страсть в отношения.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.