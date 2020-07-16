К мнению одного из самых строгих судей проекта «МастерШеф. Профессионалы» Эктору Хименесу-Браво прислушиваются все! Для одних он ― злой гений, а для других ― авторитет, на которого так хочется равняться! Но прежде всего, Эктор ― бескомпромиссный наставник, и именно за эту светлую миссию он так сильно любит известное кулинарное шоу. Редакция сайта STB.UA пообщалась с членом жюри проекта накануне финала и узнала, кто стал любимцем Эктора во втором сезоне и что нужно сделать, чтобы достойно пройти кастинг на «МастерШеф. Профессионалы».

Эктор, чем, на ваш взгляд, отличался второй сезон «МастерШеф. Профессионалы» от первого?

Участники проекта ― все разные, они все индивидуальны! Но именно этот сезон более кулинарный. Мне кажется, что участники этого года были сильнее. Я думаю, это потому, что шефы не были готовы в первом сезоне для такого тяжелого сезона, как второй.

Выделите один из самых интересных моментов на «МастерШеф. Профессионалы»-2.

Меня очень заинтересовал во втором сезоне конкурс с фигурками. Участники рандомно получили фигурки, и они не знали, чья это фигурка. Им надо было приготовить какое-то блюдо и интегрировать в него эту фигурку. Помните фигурки пожарного, лыжника и т. д.? Так вот, веселым было то, что этот конкурс у нас происходил дважды. В первый раз Анатолий Цуперяк получил лыжника. Тогда он решил приготовить склон и гору, с которой будто спускается лыжник. Это было ужасно… Именно из-за этого конкурса он и поехал домой. А потом мы повторили его, и лыжник достался Юле. И ей также после него пришлось собирать чемоданы домой. Это был проклят лыжник, так сказать (смеется. ― Прим. ред.).

Кого для себя вы выделили из участников? В ком был наибольший потенциал?

У каждого участника были свои сильные стороны. Например, Влад Мицкевич ― экстраверт. Он очень открыт, и это его сильная сторона, если сравнивать с Сашей. Потому что Саша ― интроверт, Эдуард также замкнут. У каждого участника есть свои слабые и сильные стороны. Для себя я могу выделить участников, дошедших до финала. У Евгения есть огромный опыт, он профессионал. Эдуард ― очень креативный человек, но также очень погружен в себя. А Саша ― еще очень молодой, и он пытается испробовать свои силы. Каждый из них ― это личность, и они имеют то, что выделяет их среди других.

Не за горами ― новый сезон «МастерШеф». Как успешно пройти кастинг? Назовите топ правил от Эктора Хименеса-Браво!

Должна быть хорошая идея, вкусное блюдо, хорошая техника, профессиональное поведение и, конечно же, амбиции!

Что для вас было особенным на «МастерШеф. Профессионалы»-2?

Это был только второй сезон «МастерШеф. Профессионалы». Он очень сильно отличается от любителей. Знаете, люди же вообще не понимают, как живут шефы. А на «МастерШеф. Профессионалы» они могут увидеть шеф-поваров, которые ежедневно попадают в различные стрессовые ситуации, проходят через различные испытания. Конечно, любому человеку, который интересуется кулинарией, стоит смотреть это шоу. Потому что наши шефы выкладывают все карты на стол и показывают все, на что они способны.

Продолжите предложение: «МастерШеф» для меня ― это …

Это моя жизнь!

Почему?

Потому что я занимаюсь этим делом уже долгих 10 лет. Всю жизнь мне нравится быть наставником, мне нравится учить кулинаров. А здесь, на «МастерШеф», мне не важно, какой именно сезон, у меня есть возможность быть наставником. Учить и направлять участников. Как это может не нравиться?! (Улыбается. ― Прим. ред.).

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