Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 7 и 8 серии сериала «Двойная жизнь». В картине речь идет о любовном треугольнике, семейных ценностях и перипетиях. В сериале нет однозначно положительных или однозначно отрицательных персонажей. Но что же произойдет в 7 и 8 сериях фильма «Двойная жизнь»?

Андрей влюблен в Катю и хочет проводить с ней больше времени, но Катя решила не торопить события: дети должны привыкнуть к тому, что на месте их отца может быть кто-то другой. Роман страстно увлечен Ниной, но ей нужен от него только ребенок. Катя узнает, что Роман и Нина встречаются. Для нее это предательство.

Кате надоел статус образцовой домохозяйки. Она устраивается в больницу санитаркой. Катя хочет пройти курс обучения, чтобы подтвердить свой диплом медсестры. Разорвав отношения с Романом, Нина обращается в центр экстракорпоральной медицины, где ей помогут забеременеть. Она сдает анализы и узнает, что уже беременна. Нина сообщает об этом Роману – и они оба счастливы.

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