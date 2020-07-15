После финала проекта «МастерШеф» кулинарные субботние вечера на СТБ не закончатся. С 25 июля в 19:00 в эфире телеканала – премьерные выпуски кулинарного шоу «Звана вечеря».

«Звана вечеря» – это украинская адаптация популярного британского проекта «Come Dine with Me» компании ITV. В каждом выпуске за одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя.

Герои проекта – люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных стремлений и кулинарных пристрастий. Им совсем не обязательно уметь готовить ресторанные блюда и претендовать на звезду Мишлен. Главная их задача – расположить конкурентов, с которыми они совершенно не знакомы, продемонстрировать гостеприимство и вкусно накормить.

Участники оценят друг друга по трем пунктам от 1 до 10: приготовленные блюда, гостеприимство и концепция вечера. Победителем станет тот, кто собрал наибольшее количество баллов от конкурентов. Он получит денежный приз в размере 30 тысяч гривен.

Героями первого выпуска станут: Артем Семенов (экс-травести-дива Урсула, финалистка «Україна має талант» и участник «Голоса страны»), эпатажная блогерша Настя, ревизор Макс и потомственная травница Юлия.

Video: На СТБ стартует летняя премьера – шоу «Звана вечеря» После финала проекта МастерШеф кулинарные субботние вечера на СТБ не закончатся. С 25 июля в 19:00 в эфире телеканала премьерные выпуски кулинарного шоу Звана вечеря

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